Trapani, sport e alimentazione sana: progetto Aics alla "Bassi Catalano"

14/05/2026 10:03:00

Sport, alimentazione sana e inclusione sociale sono stati al centro del progetto “Sport di Squadra e Alimentazione Sana a Scuola”, promosso dal Comitato provinciale Aics Trapani e finanziato dal Dipartimento Sport e Salute, con il coordinamento di Aics Direzione Nazionale e la collaborazione dell’Associazione Medici Diabetologi e di Aics Ambiente.

Un percorso avviato nei primi giorni di novembre all’Istituto Comprensivo Bassi Catalano di Trapani, nel plesso “Elda Pucci”, con l’obiettivo di promuovere il movimento quotidiano, una corretta alimentazione e sani stili di vita fin dai banchi di scuola.

L’iniziativa, finanziata dal Ministero per lo Sport attraverso il Dipartimento Sport del Governo, ha coinvolto oltre 70 alunni della scuola primaria in attività motorie e momenti educativi dedicati al benessere e alla prevenzione.

A curare il progetto, a titolo gratuito, è stato proprio il Comitato Provinciale Aics di Trapani, che ha messo a disposizione istruttori qualificati e materiale sportivo.

Durante i sette mesi di attività gli studenti hanno partecipato a quattro ore settimanali di attività multisportiva curriculare, inserite nell’ambito dell’offerta scolastica. Il programma ha previsto percorsi ludico-motori, giochi di squadra, esercitazioni sportive guidate con un approccio inclusivo e non competitivo, oltre a momenti di educazione alimentare per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza di una dieta equilibrata.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla socializzazione e all’inclusione, con il coinvolgimento di contesti caratterizzati da fragilità socio-economiche.

“Crediamo fermamente nell’importanza di promuovere la pratica motoria tra i bambini e far comprendere loro il valore di un’alimentazione sana come prevenzione e benessere”, dichiara la dirigente scolastica Ornella Cottone, ringraziando il Comitato Aics Trapani “per l’impegno e la professionalità dimostrati durante tutto il progetto”.

La manifestazione sportiva di oggi, 14 maggio, al Campo Coni, chiude ufficialmente il progetto coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie in una mattinata all'insegna dei valori della salute e della partecipazione sociale appresi durante il percorso.



