PNRR, l’Asp di Trapani accelera: task force sui cantieri e nuovi Pronto soccorso

14/05/2026 06:00:00

La macchina del PNRR sanitario accelera in provincia di Trapani. L’Asp ha annunciato una stretta operativa sui cantieri legati agli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituendo una cabina di regia dedicata che monitorerà costantemente lo stato di avanzamento dei lavori, soprattutto per le strutture considerate strategiche nell’ambito dell’emergenza-urgenza e della sanità territoriale.

La Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale ha infatti istituito una task force denominata “Cantieri Sanità”, una sorta di centrale operativa che avrà il compito di verificare ogni 72 ore l’andamento dei lavori e coordinare eventuali riorganizzazioni. Un segnale chiaro della volontà dell’Asp di imprimere una svolta ai tempi di realizzazione delle opere, evitando rallentamenti e criticità burocratiche in una fase cruciale per il futuro della sanità trapanese.

Tra gli interventi ormai prossimi all’inaugurazione ci sono i nuovi Pronto soccorso degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. In particolare, al presidio “Sant’Antonio Abate” di Trapani si attende l’apertura del nuovo reparto dedicato all’emergenza, destinato a rappresentare uno dei punti nevralgici dell’assistenza sanitaria provinciale, soprattutto durante il periodo estivo quando aumenta la pressione sugli accessi ospedalieri.

Importante anche il completamento del nuovo Pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, che sarà dotato di camera calda, sala rossa, triage e di una specifica sala dedicata ai codici relativi alle vittime di violenza. Un’organizzazione che punta non solo a migliorare i tempi di risposta e la gestione delle emergenze, ma anche a garantire percorsi assistenziali più adeguati e riservati per i pazienti più fragili.

Contestualmente verrà ripristinata la viabilità a senso unico nell’area destinata ai mezzi di emergenza, con l’obiettivo di rendere più fluido e sicuro il transito delle ambulanze.

L’accelerazione impressa dall’Asp riguarda però anche la medicina territoriale, uno dei pilastri della riforma sanitaria prevista dal PNRR. Sono infatti pronte per l’apertura due Case della Comunità: quella Trapani-Erice, a Casa Santa, e quella di Salemi, realizzata al terzo piano del presidio ospedaliero cittadino.

Le Case della Comunità rappresentano uno dei progetti chiave della nuova sanità pubblica: strutture di prossimità pensate per alleggerire la pressione sugli ospedali e offrire ai cittadini servizi sanitari e assistenziali più vicini al territorio. Al loro interno troveranno spazio medici di medicina generale, specialisti, infermieri di comunità e servizi integrati per la presa in carico dei pazienti cronici e fragili.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una rete sanitaria più moderna, efficiente e capace di rispondere in tempi rapidi alle esigenze dell’utenza, in una provincia che negli ultimi anni ha spesso fatto i conti con carenze strutturali, sovraffollamento nei pronto soccorso e difficoltà nell’accesso ai servizi territoriali.

Con la task force “Cantieri Sanità”, l’Asp punta adesso a rispettare il cronoprogramma imposto dal PNRR e ad arrivare rapidamente alla piena operatività delle nuove strutture. Un passaggio decisivo non solo sul piano infrastrutturale, ma anche sul fronte della credibilità amministrativa, perché la sfida delle risorse europee si gioca soprattutto sulla capacità degli enti pubblici di trasformare i finanziamenti in servizi concreti per i cittadini.



