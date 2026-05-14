Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
14/05/2026 08:09:00

Negativo il test sull’hantavirus: paura rientrata per la turista ricoverata a Messina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/1778739198-0-negativo-il-test-sull-hantavirus-paura-rientrata-per-la-turista-ricoverata-a-messina.jpg

Paura rientrata al Policlinico di Messina: la paziente ricoverata in terapia intensiva non ha contratto l’hantavirus. È arrivato infatti l’esito negativo degli accertamenti eseguiti dall’Istituto Spallanzani di Roma, dove erano stati inviati i campioni per le verifiche di laboratorio.

 

La donna, una turista proveniente da Buenos Aires, era arrivata in Italia il 30 aprile con un volo diretto a Roma e successivamente si era spostata a Messina. Qui era stata ricoverata al Policlinico per una polmonite che aveva spinto i sanitari ad avviare ulteriori controlli, anche alla luce della provenienza da un’area considerata endemica.

Secondo quanto comunicato dall’Asp di Messina, il test specifico per l’Hantavirus ha dato esito negativo, escludendo quindi il sospetto contagio.

 

Dal Policlinico precisano inoltre che la paziente avrebbe dichiarato di non avere avuto contatti né con persone risultate positive sulla nave da crociera collegata ai recenti casi monitorati, né con altri soggetti affetti dal virus. Pur non rientrando pienamente nei criteri del “caso sospetto” previsti dalle linee guida del Ministero della Salute, i medici hanno comunque scelto di procedere con gli approfondimenti diagnostici in via precauzionale.

La conferma arrivata dallo Spallanzani chiude dunque il caso e rassicura sul fronte sanitario.









Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...