Negativo il test sull’hantavirus: paura rientrata per la turista ricoverata a Messina

14/05/2026 08:09:00

Paura rientrata al Policlinico di Messina: la paziente ricoverata in terapia intensiva non ha contratto l’hantavirus. È arrivato infatti l’esito negativo degli accertamenti eseguiti dall’Istituto Spallanzani di Roma, dove erano stati inviati i campioni per le verifiche di laboratorio.

La donna, una turista proveniente da Buenos Aires, era arrivata in Italia il 30 aprile con un volo diretto a Roma e successivamente si era spostata a Messina. Qui era stata ricoverata al Policlinico per una polmonite che aveva spinto i sanitari ad avviare ulteriori controlli, anche alla luce della provenienza da un’area considerata endemica.

Secondo quanto comunicato dall’Asp di Messina, il test specifico per l’Hantavirus ha dato esito negativo, escludendo quindi il sospetto contagio.

Dal Policlinico precisano inoltre che la paziente avrebbe dichiarato di non avere avuto contatti né con persone risultate positive sulla nave da crociera collegata ai recenti casi monitorati, né con altri soggetti affetti dal virus. Pur non rientrando pienamente nei criteri del “caso sospetto” previsti dalle linee guida del Ministero della Salute, i medici hanno comunque scelto di procedere con gli approfondimenti diagnostici in via precauzionale.

La conferma arrivata dallo Spallanzani chiude dunque il caso e rassicura sul fronte sanitario.



