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Politica
14/05/2026 17:24:00

Paceco: il consigliere Ricciardi chiede interventi urgenti per il “Cisternone” di Nubia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/paceco-il-consigliere-ricciardi-chiede-interventi-urgenti-per-il-cisternone-di-nubia-450.jpg

Preoccupazione a Paceco per le condizioni della vecchia torre idrica pensile di Nubia conosciuta come “Cisternone”. Il consigliere comunale di Paceco e capogruppo del Gruppo Misto, Salvatore Ricciardi, ha presentato una formale richiesta di intervento urgente all’Amministrazione comunale, alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco, denunciando il grave stato di degrado della struttura.

 

Secondo quanto segnalato dal consigliere, il manufatto – ormai dismesso da anni – presenta evidenti criticità strutturali: distacchi di calcestruzzo, ferri d’armatura ossidati e diffuse condizioni di deterioramento che potrebbero costituire un rischio per la pubblica incolumità.

“Non possiamo attendere che accada qualcosa di irreparabile. La situazione richiede un intervento immediato e responsabile da parte degli enti competenti. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta”, ha dichiarato Ricciardi.

 

Nella nota inviata agli uffici competenti, il consigliere chiede in particolare:

  • un sopralluogo urgente della Polizia Municipale; l’eventuale ampliamento delle misure di interdizione e messa in sicurezza dell’area;
  • una verifica tecnica e statica da parte dei Vigili del Fuoco; l’avvio delle procedure necessarie per la messa in sicurezza definitiva della struttura, compresa l’ipotesi di una demolizione controllata qualora il recupero non risultasse sostenibile.

 

Ricciardi evidenzia inoltre come l’attuale recinzione attorno al “Cisternone” sia insufficiente a garantire la sicurezza di residenti e passanti.

“La comunità di Nubia merita attenzione, sicurezza e rispetto. È necessario intervenire subito per prevenire qualsiasi rischio e restituire decoro a un’area che oggi rappresenta un potenziale pericolo”, conclude il capogruppo del Gruppo Misto.









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