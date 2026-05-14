Erice, pace in Consiglio: tutti uniti sui problemi del territorio 

14/05/2026 09:09:00

Ad Erice maggioranza e opposizione trovano, almeno per una sera, una rara convergenza politica.

Nella seduta consiliare di lunedì 11 maggio, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità quattro mozioni presentate dal consigliere di maggioranza Marcello Virzì e sottoscritte da tutti i consiglieri di opposizione, insieme alla consigliera del gruppo misto Mariagrazia Passalacqua. Un passaggio politico non scontato, soprattutto in un’aula spesso attraversata da tensioni e divisioni.

Le mozioni affrontano temi molto concreti, tutti legati a criticità segnalate dai cittadini: dalla riqualificazione della costa di Pizzolungo alla viabilità nelle giornate del mercato del contadino, passando per il recupero dei giochi pubblici vandalizzati o abbandonati, fino alla proposta di spostare il mercatino del lunedì per agevolare le famiglie degli alunni con disabilità della scuola “Gemellini Asta”.

In un clima amministrativo dove spesso maggioranza e opposizione si fronteggiano duramente, il sì compatto dell’aula appare quasi un’anomalia. Un’intesa che, almeno formalmente, dimostra come su alcuni problemi del territorio il muro politico possa cadere davanti alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Tra i temi più sentiti quello relativo a viale delle Provincie durante il mercato del contadino del mercoledì mattina.

I consiglieri hanno evidenziato criticità legate alla viabilità, ma anche episodi di schiamazzi notturni e bottiglie di vetro lasciate sull’asfalto nelle aree di sosta dei residenti.

Ampio spazio anche alla questione dei giochi pubblici.

Il consigliere di opposizione Vincenzo Maltese, "Uniti per Erice 2027", ha denunciato lo stato di abbandono dell’area davanti alla Castiglione Tonni, a San Cusumano, dove le strutture per bambini risultano inutilizzabili per la mancata scerbatura.

Dall’amministrazione è arrivata la risposta che l’area sarà presto affidata proprio alla ditta Castiglione Tonni per la manutenzione.

La consigliera Simona Mannina dello stesso gruppo consiliare, ha invece acceso i riflettori sui giochi inclusivi vandalizzati presenti nel Giardino degli Aromi a Raganzili.

Infine la mozione sul mercatino del lunedì. Secondo i consiglieri firmatari, la presenza delle bancarelle crea pesanti disagi ai genitori degli alunni con disabilità della scuola “Gemellini Asta”, che all’uscita non riescono a trovare parcheggio nelle vicinanze dell’istituto.

Virzì ha indicato come possibili alternative piazza Mauro Rostagno e piazza Pertini, evidenziando però la necessità di dotare le aree di servizi essenziali come bagni pubblici e punti idrici.

“Sono temi che non hanno colore politico”, hanno sottolineato i firmatari esprimendo soddisfazione per l’approvazione unanime.

E forse è proprio questo il dato politico più rilevante della seduta: ad Erice, almeno per un giorno, le polemiche sono finite in secondo piano davanti alle criticità del territorio.

Probabilmente il clima di collaborazione non durerà oltre il voto in aula e le future scadenze elettorali, ormai non lontanissime, non favoriranno intese.



