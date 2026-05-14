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Politica
14/05/2026 18:00:00

Castelvetrano: muffa e infiltrazioni d'acqua all'ufficio Servizi Demografici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/castelvetrano-muffa-e-infiltrazioni-d-acqua-all-ufficio-servizi-demografici-450.jpg

Cresce l’afflusso di cittadini agli sportelli dei Servizi demografici del Comune di Castelvetrano, dove in questi giorni si registra un forte incremento delle richieste per la carta d’identità elettronica. La scadenza fissata al 3 agosto per la validità del vecchio documento cartaceo sta infatti spingendo molti utenti a recarsi negli uffici comunali per ottenere il nuovo formato digitale.

 

Proprio sulle condizioni dei locali destinati al servizio interviene la consigliera comunale Enza Viola, che ha presentato un’interrogazione all’amministrazione.

Secondo quanto segnalato dalla consigliera, gli ambienti dell’ufficio presenterebbero criticità legate alla salubrità e alla sicurezza. In particolare, Viola parla della presenza di infiltrazioni d’acqua, muffe e situazioni ambientali che potrebbero rappresentare un rischio sia per i dipendenti comunali sia per i cittadini che quotidianamente frequentano gli sportelli. 

 

Attraverso l’atto ispettivo, la consigliera chiede all’amministrazione se siano già stati effettuati controlli tecnici e sanitari negli uffici interessati e se sia stata presa in considerazione l’ipotesi di trasferire temporaneamente il personale in locali ritenuti più idonei.

 

                                                                                                                                                ****

Al via i lavori alla rotatoria

Dopo una serie di verifiche tecniche e modifiche al progetto iniziale, la nuova rotatoria tra via Rocco Chinnici, via Campobello e via Bresciana a Castelvetrano si prepara a tornare al centro dei lavori. Nelle prossime ore dovrebbe infatti arrivare la ripresa del cantiere, dopo il via libera della Polizia municipale in seguito a un sopralluogo con tecnici comunali, il Rup e l’assessore alla viabilità Salvatore Ingrasciotta.

L’intervento, però, continua a far discutere cittadini e commercianti. Durante il controllo sarebbero emerse alcune criticità legate soprattutto alla circolazione dei mezzi pesanti, degli autobus e dei veicoli di emergenza. Per questo motivo sono state approvate alcune modifiche alla viabilità della rotatoria.

 

Tra le principali variazioni previste figurano l’ampliamento della corsia di accesso da via Campobello verso via Chinnici e la riduzione dell’aiuola realizzata in prossimità del muro lungo via Campobello, così da facilitare le manovre dei mezzi di grandi dimensioni. Previsto anche un prolungamento degli spazi destinati alle aiuole laterali.

Il progetto manterrà inoltre gli stalli destinati ai commercianti della zona, mentre davanti al punto vendita “Acqua e Sapone” sarà installato uno spartitraffico. A completamento dell’opera verrà poi sistemata la segnaletica verticale e orizzontale.

 

 









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