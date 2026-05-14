Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
14/05/2026 22:00:00

Agricoltura siciliana in crisi per le tensioni internazionali: Antoci interroga l'Ue

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/agricoltura-siciliana-in-crisi-per-le-tensioni-internazionali-antoci-interroga-l-ue-450.jpg

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e le criticità nello Stretto di Hormuz continuano a pesare sul comparto agroalimentare siciliano. Aumentano infatti i costi dell’energia, dei fertilizzanti e dei trasporti marittimi, con pesanti ripercussioni sulle aziende agricole dell’Isola.

 

Per questo l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole siciliane.

 

Secondo Antoci, le recenti segnalazioni della CIA Agricoltori Italiani Sicilia evidenziano il rischio concreto di chiusura per numerose aziende, aggravato dall’aumento dei costi di produzione e dalla crescente dipendenza dalle importazioni estere.

 

“Abbiamo chiesto alla Commissione europea quali misure intenda adottare per sostenere le imprese agricole siciliane e come verranno utilizzati i fondi Ue del 2026 per difendere la sovranità alimentare, la competitività delle produzioni locali e il reddito degli agricoltori”, ha dichiarato l’eurodeputato. Tra i temi sollevati anche la condizione di svantaggio legata all’insularità della Sicilia, che rende ancora più onerosi i costi logistici e di approvvigionamento.

 

“È necessario mantenere attive le aziende agricole territoriali – aggiunge Antoci – per evitare una totale dipendenza dalle importazioni e limitare le conseguenze economiche, sociali e ambientali che ne deriverebbero”. L’europarlamentare conclude chiedendo un intervento immediato da parte dell’Europa: “Difendere l’agricoltura siciliana significa difendere il lavoro degli agricoltori, l’ambiente e la qualità alimentare dei nostri prodotti”.

 









Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...