Marsala: "Il programma elettorale di una lista mai nata..."

Carissimo Direttore di TP24,
le scrivo per inviarLe un progetto programmatico mai nato ma, proprio per questo, forse ancora capace di sollevare gli animi dei marsalesi di buona volontà.
Da parte degli illustri candidati alla carica di Sindaco della nostra città sento molta enfasi negli intenti, una forza che sembrerebbe capace di sollevare montagne; purtroppo, però, troppo spesso essa appare carica di illusioni, ammantata di vacua prosopopea e di una boria tanto roboante quanto inconcludente.
Ci siamo dunque permessi di immaginare un programma “salvifico”, pensato per il bene e per amore dei marsalesi, cittadini che meriterebbero il meglio dai nostri beneamati — o quasi — candidati locali. Con tutta la reverenza e la solidarietà che nutro per il Suo lavoro, se lo riterrà opportuno, la pubblicazione di questa mia — o nostra — riflessione, affinché i cittadini di Marsala possano conoscere ciò che avrebbero potuto avere, se solo qualcuno, una sera, lo avesse davvero voluto.
PROGRAMMA PER MARSALA DI UNA LISTA MAI NATA… MA CHE POTREBBE NASCERE IN FUTURO
PROGETTI MISURABILI ENTRO 5 ANNI
UN’IDENTITÀ FORTE CHE FACCIA PARLARE DELLA CITTÀ IN TUTTA ITALIA
Marsala ha un vantaggio enorme: vino, mare, storia, vento e una posizione privilegiata nel Mediterraneo. Il problema è che troppo spesso viene raccontata come una città “potenziale”.
“Marsala non deve inseguire altre città. Deve diventare la capitale mediterranea della qualità della vita produttiva.” MARSALA ZONA ECONOMICA COMUNALE
“Chi investe qui trova una città alleata”
Non puoi abbassare le tasse nazionali, ma il Comune può diventare ultra-competitivo.
Proposte:
- Sportello unico digitale con risposta obbligatoria entro 30 giorni
- “Silenzio-assenso comunale” sulle pratiche semplici
- Riduzione IMU/TARI per:
- negozi che riaprono locali chiusi
- giovani under 35
- imprese innovative
- Coworking comunali gratuiti nei beni inutilizzati
Obiettivo: Trasformare Marsala nella città siciliana più semplice in cui aprire un’attività. IL PROGETTO PIÙ FORTE: “MARSALA CITTÀ DEL VENTO”
La prima città italiana che vive di energia locale.
Marsala ha vento e sole in abbondanza. Quasi nessuno, però, sta trasformando questa ricchezza naturale in identità politica.
Idee:
- Comunità energetiche quartiere per quartiere
- Pannelli solari sui tetti pubblici
- Energia condivisa per famiglie a basso reddito
- Colonnine gratuite alimentate da energia comunale
- “Porto energetico”: micro-eolico e solare nella zona portuale
Messaggio politico: MARE ACCESSIBILE TUTTO L’ANNO
“Meno bollette, più indipendenza.”
Basta turismo da due mesi.
Marsala deve vivere dodici mesi l’anno.
Proposte:
- Spiagge attrezzate anche in inverno
- Lungomare con aree studio e Wi-Fi pubblico
- Eventi sportivi internazionali legati a:
- kite
- vela
- endurance
- triathlon
- “Passaporto del mare” per i ragazzi:
- vela
- sub
- soccorso marittimo
- educazione ambientale
Obiettivo: QUARTIERI PRODUTTIVI, NON DORMITORI
Fare di Marsala la capitale italiana degli sport del vento.
Rigenerazione vera.
Non basta “rifare le piazze”.
Ogni quartiere deve avere:
- palestra pubblica
- biblioteca di comunità
- orti urbani
- spazi musica/studio
Inoltre:
UN COMUNE OSSESSIONATO DALLA PULIZIA
- Recupero degli immobili abbandonati con affitti simbolici a chi apre attività culturali
- “Strade vive”:
- chiusura serale di alcune vie al traffico
- mercati notturni
- artigianato locale
Tema decisivo in Sicilia.
Qui ci si può distinguere davvero.
Proposte:
- App pubblica con foto geolocalizzate dei rifiuti
- Obbligo di intervento entro 48 ore
- Squadra anti-discariche abusive con droni
- Sconti TARI ai quartieri più virtuosi
- Cassonetti intelligenti con tariffa puntuale
Slogan: GIOVANI: SMETTERE DI CHIEDERE DI RESTARE
“Marsala pulita è Marsala ricca.”
Dare motivi concreti.
Idee:
MARSALA CAPITALE MONDIALE DEL VINO CONTEMPORANEO
- Fondo comunale per startup turismo/agritech/mare
- Festival annuale delle professioni digitali
- Accademia comunale gratuita:
- IA
- marketing
- e-commerce
- video
- turismo digitale
- Programma “Ritorno a Marsala” con incentivi a chi torna dopo esperienze fuori
Non basta avere il vino. Bisogna trasformarlo in esperienza internazionale.
Proposte:
- Museo immersivo del vino e della navigazione
- Festival internazionale del vino mediterraneo
- Strada del vino digitale:
- QR code
- audio guide
- percorsi in bici
- Collaborazione tra cantine e scuole
Visione: SICUREZZA URBANA MODERNA
Marsala non come semplice “vino storico”, ma come marchio lifestyle internazionale.
Non solo più controlli.
Idee:
COMUNE TOTALMENTE TRASPARENTE
- Illuminazione intelligente
- Presidi mobili nei quartieri
- Educatori di strada
- Videosorveglianza trasparente e consultabile
- Progetto “negozio sentinella” contro degrado e violenza
Ogni euro speso dal Comune deve essere visibile online.
Inoltre:
LA GRANDE IDEA SIMBOLICA
- Dirette streaming di tutte le commissioni
- Bilancio spiegato in linguaggio semplice
- “Sindaco nei quartieri” ogni mese
- Referendum comunali digitali consultivi
“Marsala: 1 milione di alberi mediterranei”
Un progetto enorme, identitario e mediatico.
- ulivi
- carrubi
- pini
- riforestazione urbana
- adozione degli alberi da parte dei cittadini
- coinvolgimento di scuole e aziende
Può diventare:
- ambientale
- turistico
- occupazionale
- simbolico
SLOGAN POSSIBILI
Istituzionali:
- “Marsala produce futuro”
- “La nuova capitale del Mediterraneo”
- “Orgoglio Marsala”
Più moderni:
- “Non promessa. Progetto.”
- “Facciamo grande Marsala”
- “La città che riparte dal mare”
- “Qui si resta. Qui si torna.”
STRATEGIA POLITICA INTELLIGENTE
Per vincere davvero, oggi, a livello locale servono:Identità chiara
Non parlare come tutti gli altri candidati.Due battaglie simbolicheUn grande sogno cittadino
Comunicazione continua
- città del vento
- capitale mediterranea della qualità della vita
- video brevi
- incontri nei quartieri
- ascolto pubblico reale
- linguaggio semplice
Frase di apertura campagna: “Marsala non ha bisogno di sopravvivere. Ha bisogno di smettere di pensarsi piccola.”Questo programma è un programma alternativo che probabilmente non nascerà mai. Per noi non ci sarà salvezza.
Candidata fuori tempo massimo
M. Federici