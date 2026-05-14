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Lettere & Opinioni
14/05/2026 00:15:00

Marsala: "Il programma elettorale di una lista mai nata..."

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/marsala-il-programma-elettorale-di-una-lista-mai-nata-450.jpg

Carissimo Direttore di TP24,

le scrivo per inviarLe un progetto programmatico mai nato ma, proprio per questo, forse ancora capace di sollevare gli animi dei marsalesi di buona volontà.

Da parte degli illustri candidati alla carica di Sindaco della nostra città sento molta enfasi negli intenti, una forza che sembrerebbe capace di sollevare montagne; purtroppo, però, troppo spesso essa appare carica di illusioni, ammantata di vacua prosopopea e di una boria tanto roboante quanto inconcludente.

 

Ci siamo dunque permessi di immaginare un programma “salvifico”, pensato per il bene e per amore dei marsalesi, cittadini che meriterebbero il meglio dai nostri beneamati — o quasi — candidati locali. Con tutta la reverenza e la solidarietà che nutro per il Suo lavoro, se lo riterrà opportuno, la pubblicazione di questa mia — o nostra — riflessione, affinché i cittadini di Marsala possano conoscere ciò che avrebbero potuto avere, se solo qualcuno, una sera, lo avesse davvero voluto.

 

PROGRAMMA PER MARSALA DI UNA LISTA MAI NATA… MA CHE POTREBBE NASCERE IN FUTURO

PROGETTI MISURABILI ENTRO 5 ANNI

UN’IDENTITÀ FORTE CHE FACCIA PARLARE DELLA CITTÀ IN TUTTA ITALIA

Marsala ha un vantaggio enorme: vino, mare, storia, vento e una posizione privilegiata nel Mediterraneo. Il problema è che troppo spesso viene raccontata come una città “potenziale”.

“Marsala non deve inseguire altre città. Deve diventare la capitale mediterranea della qualità della vita produttiva.”

  •  
  • MARSALA ZONA ECONOMICA COMUNALE

    • “Chi investe qui trova una città alleata”

    Non puoi abbassare le tasse nazionali, ma il Comune può diventare ultra-competitivo.

    Proposte:

    • Sportello unico digitale con risposta obbligatoria entro 30 giorni
    • “Silenzio-assenso comunale” sulle pratiche semplici
    • Riduzione IMU/TARI per:
      • negozi che riaprono locali chiusi
      • giovani under 35
      • imprese innovative
    • Coworking comunali gratuiti nei beni inutilizzati

    Obiettivo: Trasformare Marsala nella città siciliana più semplice in cui aprire un’attività.

  •  
  • IL PROGETTO PIÙ FORTE: “MARSALA CITTÀ DEL VENTO”

    • La prima città italiana che vive di energia locale.

    Marsala ha vento e sole in abbondanza. Quasi nessuno, però, sta trasformando questa ricchezza naturale in identità politica.

    Idee:

    • Comunità energetiche quartiere per quartiere
    • Pannelli solari sui tetti pubblici
    • Energia condivisa per famiglie a basso reddito
    • Colonnine gratuite alimentate da energia comunale
    • “Porto energetico”: micro-eolico e solare nella zona portuale

    Messaggio politico:
    “Meno bollette, più indipendenza.”

  •  
  • MARE ACCESSIBILE TUTTO L’ANNO

    • Basta turismo da due mesi.

    Marsala deve vivere dodici mesi l’anno.

    Proposte:

    • Spiagge attrezzate anche in inverno
    • Lungomare con aree studio e Wi-Fi pubblico
    • Eventi sportivi internazionali legati a:
      • kite
      • vela
      • endurance
      • triathlon
    • “Passaporto del mare” per i ragazzi:
      • vela
      • sub
      • soccorso marittimo
      • educazione ambientale

    Obiettivo:
    Fare di Marsala la capitale italiana degli sport del vento.

  •  
  • QUARTIERI PRODUTTIVI, NON DORMITORI

    • Rigenerazione vera.

    Non basta “rifare le piazze”.

    Ogni quartiere deve avere:

    • palestra pubblica
    • biblioteca di comunità
    • orti urbani
    • spazi musica/studio

    Inoltre:

    • Recupero degli immobili abbandonati con affitti simbolici a chi apre attività culturali
    • “Strade vive”:
      • chiusura serale di alcune vie al traffico
      • mercati notturni
      • artigianato locale
  •  
  • UN COMUNE OSSESSIONATO DALLA PULIZIA

    • Tema decisivo in Sicilia.

    Qui ci si può distinguere davvero.

    Proposte:

    • App pubblica con foto geolocalizzate dei rifiuti
    • Obbligo di intervento entro 48 ore
    • Squadra anti-discariche abusive con droni
    • Sconti TARI ai quartieri più virtuosi
    • Cassonetti intelligenti con tariffa puntuale

    Slogan:
    “Marsala pulita è Marsala ricca.”

  •  
  • GIOVANI: SMETTERE DI CHIEDERE DI RESTARE

    • Dare motivi concreti.

    Idee:

    • Fondo comunale per startup turismo/agritech/mare
    • Festival annuale delle professioni digitali
    • Accademia comunale gratuita:
      • IA
      • marketing
      • e-commerce
      • video
      • turismo digitale
    • Programma “Ritorno a Marsala” con incentivi a chi torna dopo esperienze fuori
  •  
  • MARSALA CAPITALE MONDIALE DEL VINO CONTEMPORANEO

    • Non basta avere il vino. Bisogna trasformarlo in esperienza internazionale.

    Proposte:

    • Museo immersivo del vino e della navigazione
    • Festival internazionale del vino mediterraneo
    • Strada del vino digitale:
      • QR code
      • audio guide
      • percorsi in bici
    • Collaborazione tra cantine e scuole

    Visione:
    Marsala non come semplice “vino storico”, ma come marchio lifestyle internazionale.

  •  
  • SICUREZZA URBANA MODERNA

    • Non solo più controlli.

    Idee:

    • Illuminazione intelligente
    • Presidi mobili nei quartieri
    • Educatori di strada
    • Videosorveglianza trasparente e consultabile
    • Progetto “negozio sentinella” contro degrado e violenza
  •  
  • COMUNE TOTALMENTE TRASPARENTE

    • Ogni euro speso dal Comune deve essere visibile online.

    Inoltre:

    • Dirette streaming di tutte le commissioni
    • Bilancio spiegato in linguaggio semplice
    • “Sindaco nei quartieri” ogni mese
    • Referendum comunali digitali consultivi
  •  
  • LA GRANDE IDEA SIMBOLICA

    • “Marsala: 1 milione di alberi mediterranei”

    Un progetto enorme, identitario e mediatico.

    • ulivi
    • carrubi
    • pini
    • riforestazione urbana
    • adozione degli alberi da parte dei cittadini
    • coinvolgimento di scuole e aziende

    Può diventare:

    • ambientale
    • turistico
    • occupazionale
    • simbolico

     

    SLOGAN POSSIBILI

    Istituzionali:

    • “Marsala produce futuro”
    • “La nuova capitale del Mediterraneo”
    • “Orgoglio Marsala”

    Più moderni:

    • “Non promessa. Progetto.”
    • “Facciamo grande Marsala”
    • “La città che riparte dal mare”
    • “Qui si resta. Qui si torna.”

     

    STRATEGIA POLITICA INTELLIGENTE

    Per vincere davvero, oggi, a livello locale servono:

  • Identità chiara
    Non parlare come tutti gli altri candidati.
  • Due battaglie simboliche
    • pulizia
    • burocrazia zero
  • Un grande sogno cittadino
    • città del vento
    • capitale mediterranea della qualità della vita
  • Comunicazione continua
    • video brevi
    • incontri nei quartieri
    • ascolto pubblico reale
    • linguaggio semplice

     

    Frase di apertura campagna: “Marsala non ha bisogno di sopravvivere. Ha bisogno di smettere di pensarsi piccola.”Questo programma è un programma alternativo che probabilmente non nascerà mai. Per noi non ci sarà salvezza.

    Candidata fuori tempo massimo

     

    M. Federici









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