Marsala: "Il programma elettorale di una lista mai nata..."

14/05/2026 00:15:00

Carissimo Direttore di TP24,

le scrivo per inviarLe un progetto programmatico mai nato ma, proprio per questo, forse ancora capace di sollevare gli animi dei marsalesi di buona volontà.

Da parte degli illustri candidati alla carica di Sindaco della nostra città sento molta enfasi negli intenti, una forza che sembrerebbe capace di sollevare montagne; purtroppo, però, troppo spesso essa appare carica di illusioni, ammantata di vacua prosopopea e di una boria tanto roboante quanto inconcludente.

Ci siamo dunque permessi di immaginare un programma “salvifico”, pensato per il bene e per amore dei marsalesi, cittadini che meriterebbero il meglio dai nostri beneamati — o quasi — candidati locali. Con tutta la reverenza e la solidarietà che nutro per il Suo lavoro, se lo riterrà opportuno, la pubblicazione di questa mia — o nostra — riflessione, affinché i cittadini di Marsala possano conoscere ciò che avrebbero potuto avere, se solo qualcuno, una sera, lo avesse davvero voluto.

PROGRAMMA PER MARSALA DI UNA LISTA MAI NATA… MA CHE POTREBBE NASCERE IN FUTURO

PROGETTI MISURABILI ENTRO 5 ANNI

UN’IDENTITÀ FORTE CHE FACCIA PARLARE DELLA CITTÀ IN TUTTA ITALIA

Marsala ha un vantaggio enorme: vino, mare, storia, vento e una posizione privilegiata nel Mediterraneo. Il problema è che troppo spesso viene raccontata come una città “potenziale”.

“Marsala non deve inseguire altre città. Deve diventare la capitale mediterranea della qualità della vita produttiva.”

MARSALA ZONA ECONOMICA COMUNALE

“Chi investe qui trova una città alleata”

Non puoi abbassare le tasse nazionali, ma il Comune può diventare ultra-competitivo.

Proposte:

Sportello unico digitale con risposta obbligatoria entro 30 giorni

“Silenzio-assenso comunale” sulle pratiche semplici

Riduzione IMU/TARI per: negozi che riaprono locali chiusi giovani under 35 imprese innovative

Coworking comunali gratuiti nei beni inutilizzati

Obiettivo: Trasformare Marsala nella città siciliana più semplice in cui aprire un’attività.

IL PROGETTO PIÙ FORTE: “MARSALA CITTÀ DEL VENTO”

La prima città italiana che vive di energia locale.

Marsala ha vento e sole in abbondanza. Quasi nessuno, però, sta trasformando questa ricchezza naturale in identità politica.

Idee:

Comunità energetiche quartiere per quartiere

Pannelli solari sui tetti pubblici

Energia condivisa per famiglie a basso reddito

Colonnine gratuite alimentate da energia comunale

“Porto energetico”: micro-eolico e solare nella zona portuale

Messaggio politico:

“Meno bollette, più indipendenza.”

MARE ACCESSIBILE TUTTO L’ANNO

Basta turismo da due mesi.

Marsala deve vivere dodici mesi l’anno.

Proposte:

Spiagge attrezzate anche in inverno

Lungomare con aree studio e Wi-Fi pubblico

Eventi sportivi internazionali legati a: kite vela endurance triathlon

“Passaporto del mare” per i ragazzi: vela sub soccorso marittimo educazione ambientale



Obiettivo:

Fare di Marsala la capitale italiana degli sport del vento.

QUARTIERI PRODUTTIVI, NON DORMITORI

Rigenerazione vera.

Non basta “rifare le piazze”.

Ogni quartiere deve avere:

palestra pubblica

biblioteca di comunità

orti urbani

spazi musica/studio

Inoltre:

Recupero degli immobili abbandonati con affitti simbolici a chi apre attività culturali

“Strade vive”: chiusura serale di alcune vie al traffico mercati notturni artigianato locale



UN COMUNE OSSESSIONATO DALLA PULIZIA

Tema decisivo in Sicilia.

Qui ci si può distinguere davvero.

Proposte:

App pubblica con foto geolocalizzate dei rifiuti

Obbligo di intervento entro 48 ore

Squadra anti-discariche abusive con droni

Sconti TARI ai quartieri più virtuosi

Cassonetti intelligenti con tariffa puntuale

Slogan:

“Marsala pulita è Marsala ricca.”

GIOVANI: SMETTERE DI CHIEDERE DI RESTARE

Dare motivi concreti.

Idee:

Fondo comunale per startup turismo/agritech/mare

Festival annuale delle professioni digitali

Accademia comunale gratuita: IA marketing e-commerce video turismo digitale

Programma “Ritorno a Marsala” con incentivi a chi torna dopo esperienze fuori

MARSALA CAPITALE MONDIALE DEL VINO CONTEMPORANEO

Non basta avere il vino. Bisogna trasformarlo in esperienza internazionale.

Proposte:

Museo immersivo del vino e della navigazione

Festival internazionale del vino mediterraneo

Strada del vino digitale: QR code audio guide percorsi in bici

Collaborazione tra cantine e scuole

Visione:

Marsala non come semplice “vino storico”, ma come marchio lifestyle internazionale.

SICUREZZA URBANA MODERNA

Non solo più controlli.

Idee:

Illuminazione intelligente

Presidi mobili nei quartieri

Educatori di strada

Videosorveglianza trasparente e consultabile

Progetto “negozio sentinella” contro degrado e violenza

COMUNE TOTALMENTE TRASPARENTE

Ogni euro speso dal Comune deve essere visibile online.

Inoltre:

Dirette streaming di tutte le commissioni

Bilancio spiegato in linguaggio semplice

“Sindaco nei quartieri” ogni mese

Referendum comunali digitali consultivi

LA GRANDE IDEA SIMBOLICA

“Marsala: 1 milione di alberi mediterranei”

Un progetto enorme, identitario e mediatico.

ulivi

carrubi

pini

riforestazione urbana

adozione degli alberi da parte dei cittadini

coinvolgimento di scuole e aziende

Può diventare:

ambientale

turistico

occupazionale

simbolico

SLOGAN POSSIBILI

Istituzionali:

“Marsala produce futuro”

“La nuova capitale del Mediterraneo”

“Orgoglio Marsala”

Più moderni:

“Non promessa. Progetto.”

“Facciamo grande Marsala”

“La città che riparte dal mare”

“Qui si resta. Qui si torna.”

STRATEGIA POLITICA INTELLIGENTE

Per vincere davvero, oggi, a livello locale servono:

Identità chiara

Non parlare come tutti gli altri candidati.

Due battaglie simboliche

pulizia

burocrazia zero

Un grande sogno cittadino

città del vento

capitale mediterranea della qualità della vita

Comunicazione continua

video brevi

incontri nei quartieri

ascolto pubblico reale

linguaggio semplice

Frase di apertura campagna: “Marsala non ha bisogno di sopravvivere. Ha bisogno di smettere di pensarsi piccola.”Questo programma è un programma alternativo che probabilmente non nascerà mai. Per noi non ci sarà salvezza.

Candidata fuori tempo massimo

M. Federici



