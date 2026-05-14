Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
14/05/2026 12:45:00

Travolta da un tir, muore dopo cinquanta giorni in ospedale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/1778756118-0-travolta-da-un-tir-muore-dopo-cinquanta-giorni-in-ospedale.jpg

Maria D’Amico non ce l'ha fatta. La donna di 42 anni è deceduta dopo circa cinquanta giorni di ricovero in condizioni critiche all’ospedale Civico di Palermo. La donna era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 21 marzo in via Pitrè, una delle strade più trafficate della città.

 

Dopo l’impatto, le sue condizioni erano apparse da subito disperate. È stata quindi trasferita in rianimazione, dove è rimasta per settimane sotto costante osservazione da parte dell’équipe medica. Nonostante i tentativi dei sanitari e le cure intensive, il quadro clinico non è mai migliorato fino al decesso avvenuto nelle ultime ore.

L’aggiornamento sulla sua morte è stato trasmesso alla polizia municipale di Palermo, che tramite la sezione Infortunistica sta portando avanti gli accertamenti sull’incidente fin dal primo momento.

 

Con questo tragico epilogo si apre ora un possibile sviluppo sul piano giudiziario: il conducente del mezzo pesante coinvolto, un 49enne originario della provincia di Catania, potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando via Pitrè nei pressi di via Tasca Lanza quando sarebbe stata investita da un camion. L’area dell’impatto è considerata particolarmente delicata per la viabilità, anche per la presenza di un impianto semaforico, elemento su cui gli investigatori stanno facendo verifiche per chiarire la dinamica e l’eventuale rispetto delle regole del codice della strada.

 

Il mezzo pesante avrebbe travolto la donna trascinandola per alcuni metri. La scena ha provocato forte impressione tra i presenti. Subito dopo l’incidente, è stato lo stesso conducente, insieme ad alcuni testimoni, a chiamare i soccorsi e allertare le forze dell’ordine.

 









Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...