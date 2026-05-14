Scontro auto moto sulla statale 115: morti due giovani turisti stranieri di 24 anni

14/05/2026 18:13:00

Grave incidente stradale sulla Statale 115 allo svincolo per San Giorgio, dove si è verificato un violento scontro tra un’auto e uno scooter. Nell’impatto hanno perso la vita due persone, mentre una terza è rimasta ferita.

Secondo le prime informazioni, l’auto – che viaggiava in direzione Sciacca – dopo lo scontro si è capovolta. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca.

Lo scooter, un mezzo a noleggio partito da Palermo, procedeva invece verso Agrigento al momento dell’impatto. Le due vittime sono due turisti di 24 anni, originari del New Mexico.



