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Cronaca

» Incidenti
14/05/2026 18:13:00

Scontro auto moto sulla statale 115: morti due giovani turisti stranieri di 24 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/scontro-auto-moto-sulla-statale-115-morti-due-giovani-turisti-stranieri-di-24-anni-450.jpg

Grave incidente stradale sulla Statale 115 allo svincolo per San Giorgio, dove si è verificato un violento scontro tra un’auto e uno scooter. Nell’impatto hanno perso la vita due persone, mentre una terza è rimasta ferita.

 

Secondo le prime informazioni, l’auto – che viaggiava in direzione Sciacca – dopo lo scontro si è capovolta. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca.

 

Lo scooter, un mezzo a noleggio partito da Palermo, procedeva invece verso Agrigento al momento dell’impatto. Le due vittime sono due turisti di 24 anni, originari del New Mexico.









Native | 11/05/2026
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Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
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È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

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