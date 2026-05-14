Tribunale di Trapani: Corleo e Nodari alla guida delle sezioni penali

14/05/2026 09:00:00

Cambio ai vertici delle sezioni penali del Tribunale di Trapani, dove si sono insediati i magistrati Massimo Corleo e Roberta Nodari come nuovi presidenti di sezione. Entrambi già in servizio da anni al Palazzo di Giustizia, assumono ora un ruolo di maggiore responsabilità dopo una lunga esperienza maturata negli uffici giudiziari locali.

La cerimonia di insediamento si è svolta ieri davanti a magistrati, giudici e personale amministrativo. A formalizzare l’ingresso nelle nuove funzioni è stata la presidente del Tribunale, Alessandra Camassa.

Prima della nomina, Corleo era impegnato nell’ufficio Gip, mentre Nodari operava come giudice monocratico e componente di collegio penale. Le designazioni sono arrivate dopo la procedura concorsuale conclusa dal Consiglio superiore della magistratura nello scorso mese di marzo, in seguito al trasferimento dei precedenti presidenti di sezione Daniela Troja ed Enzo Agate.

Roberta Nodari fa parte della magistratura dal 1993 e ha maturato esperienze negli uffici giudiziari di Marsala, Sciacca e Trapani. Durante il periodo trascorso a Sciacca ha anche ricoperto temporaneamente il ruolo di presidente del Tribunale. A Trapani presta servizio dal 2017.

Massimo Corleo, magistrato dal 1991, proviene invece da un percorso professionale iniziato nella Polizia di Stato. In passato ha lavorato alla Squadra Mobile nel periodo in cui l’ufficio investigativo era guidato dal vicequestore Rino Germanà.



