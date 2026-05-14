Ciclone Harry e frana Niscemi, al via le domande per le agevalazioni delle imprese 

14/05/2026 11:54:00

Aperta la piattaforma di Irfis FinSicilia per le domande di accesso alle agevolazioni del Fondo Sicilia dedicate alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La misura, promossa dalla Regione Siciliana attraverso il Fondo Sicilia, mette a disposizione 18 milioni di euro per sostenere la ripartenza delle attività economiche danneggiate.

Possono accedere ai contributi le micro, piccole e medie imprese siciliane – comprese quelle delle isole minori – che abbiano segnalato formalmente i danni ai Comuni o alla Protezione civile regionale. Sono incluse anche le aziende coinvolte dalla frana di Niscemi, anche fuori dalla zona rossa.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: «Superata la fase strettamente emergenziale, inizia la fase due: quella della ripartenza e della ricostruzione».

Ecco quali sono le agevolazioni

Le agevolazioni coprono fino al 100% dell’investimento ammissibile, per un massimo di 400 mila euro:

60% tramite finanziamento agevolato a tasso zero;

40% come contributo a fondo perduto.

Sono finanziabili interventi per:

opere edili e ristrutturazioni;

ripristino di macchinari;

acquisto di arredi e attrezzature produttive;

spese necessarie alla ripresa dell’attività.

I finanziamenti potranno durare fino a 15 anni, con un preammortamento massimo di 3 anni. Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto della normativa europea “de minimis” prevista dal regolamento Ue 2023/2831.

Per presentare domanda occorrono: una perizia asseverata di un tecnico abilitato sui danni subiti e sul nesso con l’evento calamitoso;

una perizia economico-finanziaria asseverata da commercialista, revisore o esperto contabile.

Tra le novità introdotte dopo il confronto con le associazioni produttive: riconoscimento delle spese tecniche fino al 4% dell’investimento; iter istruttorio semplificato;

maggiore flessibilità nei Sal; possibilità di rendicontazione finale unica per interventi già conclusi; ammissibilità delle spese sostenute dopo gli eventi calamitosi anche prima della domanda. Le informazioni operative e l’accesso alla piattaforma sono disponibili sul sito ufficiale di Irfis FinSicilia.



