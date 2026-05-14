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» Dai Comuni
14/05/2026 12:25:00

Rifiuti: da lunedì al via la raccolta porta a porta ad Alcamo Marina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/1778753511-0-rifiuti-da-lunedi-al-via-la-raccolta-porta-a-porta-ad-alcamo-marina.jpg

Partirà lunedì 18 maggio il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” ad Alcamo Marina. Il servizio, curato da Roma Costruzioni, sarà attivo per 20 settimane ed è rivolto sia ai residenti che ai non residenti. L’assessore ai Servizi Ambientali, Valeria Pipitone, spiega che l’iniziativa nasce per rispondere alle esigenze degli alcamesi che durante il periodo estivo si trasferiscono nelle abitazioni al mare, oltre che dei numerosi turisti che scelgono Alcamo Marina come meta delle vacanze.

 

Il servizio sarà organizzato secondo la suddivisione nelle zone verde e azzurra, rispettando i consueti turni giornalieri della raccolta.

L’assessore ricorda inoltre che ad Alcamo Marina è già attivo, dallo scorso 4 aprile, anche il servizio degli scarrabili, con quattro cassoni posizionati tra la zona Calatubo e Via del Mare. Il servizio resterà operativo fino a domenica 28 giugno.

 

Come funzionano gli scarrabili

  •  
  • Sabato:
    Via del Mare (SS 187, presso lo slargo di fronte all’ultimo passaggio a livello), dalle ore 8:00 alle 18:00.
    Saranno disponibili due cassoni:
    • uno per sfalci e potature;
    • uno per i rifiuti ingombranti.
  • Domenica:
    zona Calatubo (vialone Aleccia), dalle ore 8:00 alle 18:00.
    Anche in questo caso saranno presenti due cassoni:
    • uno per sfalci e potature;
    • uno per gli ingombranti.

 

 

 

 

 

 

 









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