Da Bangkok a Trapani, la Sicilia occidentale conquista i social: milioni di visualizzazioni per il viaggio del creator “Viaggiando in Asia”

14/05/2026 14:44:00

In questi giorni, la provincia di Trapani è finita davanti agli occhi di milioni di utenti grazie ai contenuti pubblicati da Rocco Giacobbe, creator calabrese e fondatore del progetto social “Viaggiando in Asia”, seguito su Facebook da oltre mezzo milione di persone.

Rocco vive tra Italia e Thailandia insieme alla moglie Tui, conosciuta proprio nel Sud-Est asiatico. Negli anni ha costruito una community enorme raccontando viaggi, differenze culturali, tradizioni e vita quotidiana in Asia, con uno stile semplice e diretto che ha conquistato centinaia di migliaia di follower.

Stavolta, però, il suo racconto è passato dalla Sicilia occidentale.

Scopello, San Vito Lo Capo, Erice, Makari, Marsala e Favignana sono diventati protagonisti di video e post capaci di fare il giro del web, mostrando non soltanto panorami da cartolina ma soprattutto emozioni, atmosfere e identità locali.

“In una settimana abbiamo portato la Sicilia davanti agli occhi di milioni di persone”, ha scritto il creator in uno dei contenuti pubblicati durante il viaggio.

Nei suoi racconti social, Erice diventa “un paese arroccato, silenzioso, quasi fuori dal tempo”, mentre la genovese viene definita “un piccolo capolavoro siciliano”. A San Vito Lo Capo, invece, il cous cous si trasforma nel simbolo dell’incontro tra culture e popoli del Mediterraneo.



