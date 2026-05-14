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» Dai Comuni
14/05/2026 15:02:00

Castellammare, attivati i bagni pubblici autopulenti. Ecco dove

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/1778763847-0-castellammare-attivati-i-bagni-pubblici-autopulenti-ecco-dove.jpg

 Entrano ufficialmente in funzione i nuovi bagni pubblici autopulenti installati a Castellammare del Golfo nelle aree di maggiore afflusso turistico: zona Petrolo, Cala Marina (via Zangara) e spiaggia Playa, dove sono attive anche le docce collocate sul retro delle strutture e utilizzabili separatamente dai servizi igienici.

I servizi automatici possono essere utilizzati pagando un euro esclusivamente tramite bancomat, carte elettroniche e sistemi digitali, senza uso di contanti. La scelta, spiega il Comune, è stata adottata per garantire maggiore sicurezza e una gestione più efficiente delle strutture.

 

I prefabbricati erano stati installati già da tempo ma l’attivazione era rimasta sospesa a causa di alcune inadempienze tecniche riscontrate dagli uffici comunali nei confronti della ditta incaricata, relative soprattutto al sistema di autopulizia e alle dotazioni igienico-sanitarie previste dal capitolato d’appalto.

L’amministrazione comunale precisa di non aver sostenuto costi fino alla conclusione del collaudo definitivo e all’effettiva messa in funzione degli impianti. A seguito degli adeguamenti richiesti, la ditta avrebbe inoltre concesso al Comune altri due anni di manutenzione gratuita.

Le toilette sono completamente automatizzate: ogni funzione, dal lavaggio delle mani all’erogazione della carta igienica, avviene tramite sensori digitali senza necessità di contatto fisico. Dopo ogni utilizzo il sistema effettua automaticamente la pulizia e la disinfezione del wc, del lavabo e del pavimento, completando il ciclo in meno di un minuto.

 

Le strutture sono dotate anche di sistemi antipanico con allerta automatica, controllo remoto e sensori di presenza ad alta precisione, progettati per garantire sicurezza e accessibilità anche a bambini, anziani e persone con disabilità.

Il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio evidenziano come «l’attivazione dei nuovi servizi rappresenti un importante intervento a supporto della fruibilità delle spiagge e delle aree maggiormente frequentate della città, soprattutto durante la stagione estiva»









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