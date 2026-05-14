Slow Food Trapani presenta il libro di Mario Liberto sull'enogastronomia siciliana

14/05/2026 10:54:00

Domani, venerdì 15 maggio, alle 18, la Torre di Ligny a Trapani ospita la presentazione del libro "Storia dell'Enogastronomia Siciliana. Da Polifemo alla patria alimentare" di Mario Liberto. L'evento è organizzato dalla condotta Slow Food Trapani.

Secoli di dominazioni in un piatto

Il volume ripercorre l'evoluzione della cucina siciliana dalle origini più remote fino ai giorni nostri, seguendo il filo delle dominazioni che hanno attraversato l'isola. Greci, arabi, normanni, spagnoli: ogni passaggio ha lasciato ingredienti, tecniche e ricette che si sono stratificate nel tempo fino a comporre il repertorio gastronomico che conosciamo oggi.

Per ciascuna epoca, Liberto ricostruisce il contesto storico, l'agricoltura praticata e i piatti che ne sono derivati, verificando quali di quelle preparazioni siano ancora presenti sulle tavole siciliane contemporanee. Un'attenzione particolare è riservata al legame tra cibo e culti religiosi, un intreccio che in Sicilia ha prodotto buona parte della tradizione dolciaria e delle ricorrenze legate alla tavola.

Non solo ricette

Il libro non è un ricettario, ma un percorso culturale che usa il cibo come chiave di lettura della storia dell'isola. La tesi di fondo è che la gastronomia siciliana sia il risultato di secoli di scambi, adattamenti e contaminazioni — un patrimonio che va oltre il piatto e che merita di essere conosciuto e preservato.

Info pratiche

La presentazione si terrà alla Torre di Ligny, Trapani, con inizio alle ore 18. Ingresso libero.



