Giornata Dimore Storiche: il 24 maggio ad Alcamo Marina si aprono le porte della Tonnara Foderà

14/05/2026 13:00:00

Un viaggio tra memoria, architettura e tradizione sul mare di Alcamo Marina. Domenica 24 maggio anche la Tonnara Foderà di Magazzinazzi sarà protagonista della XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche promossa da ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane, che in tutta la Sicilia aprirà eccezionalmente al pubblico residenze, ville e luoghi storici spesso poco accessibili.

Tonnara Foderà

L’antica tonnara alcamese rientra infatti tra i beni culturali visitabili gratuitamente in occasione dell’iniziativa “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”, tema scelto per l’edizione 2026 della manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico privato italiano.

L’evento, organizzato da ADSI Sicilia, punta ad avvicinare cittadini e visitatori a luoghi ricchi di fascino e identità, custoditi nel tempo da famiglie e proprietari che ne preservano il valore storico e culturale. La Tonnara Foderà di Magazzinazzi rappresenta uno dei simboli della memoria marinara del territorio trapanese e di Alcamo Marina, testimonianza della tradizione legata alla pesca del tonno e alle antiche attività costiere della Sicilia occidentale.

Durante la giornata sarà possibile partecipare gratuitamente alle visite e scoprire ambienti, storie e dettagli di una struttura che conserva il fascino delle architetture sul mare e della cultura mediterranea.

Le altre dimore storiche aperte in Sicilia

In Sicilia saranno aperte complessivamente diverse dimore storiche, tra cui Villa Vittoria a Menfi, Parco Paternò del Toscano a Sant’Agata li Battiati, Etna Urban Winery a San Gregorio di Catania, Villa Fegotto a Chiaramonte Gulfi, Palazzo Arezzo di Donnafugata e Palazzo Antoci a Ragusa, Palazzo Matarazzo a Carlentini, Palazzo Sortino Trono a Ragusa Ibla e il Castello del Solacium a Siracusa.

L’Associazione Dimore Storiche Italiane, nata nel 1977, riunisce oggi circa 4500 soci in tutta Italia e promuove la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle dimore storiche come patrimonio culturale condiviso e risorsa per il territorio.



