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Cronaca
14/05/2026 09:41:00

Marsala, oggi in Chiesa Madre l'ultimo saluto a Luciano Crapisi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/1778744954-0-marsala-oggi-in-chiesa-madre-l-ultimo-saluto-a-luciano-crapisi.jpg

Si terranno oggi pomeriggio, alle 15.30 nella Chiesa Madre di Marsala, i funerali di Luciano Crapisi, il quarantenne marsalese morto in un tragico incidente stradale avvenuto  e lungo la strada statale 115, nel territorio di Paceco. Una comunità intera si stringerà attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto a un uomo molto conosciuto e stimato in città.

 

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino nel tratto della statale interessato da lavori e da modifiche alla viabilità in direzione Marsala. Luciano Crapisi viaggiava in sella alla sua Ducati quando ha impattato violentemente contro un jersey in cemento collocato lungo la carreggiata.

 

L’urto è stato devastante. Dopo l’impatto, la moto ha preso fuoco e per il quarantenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare anche le condizioni del tratto stradale interessato dai lavori, dove nelle ultime settimane erano stati predisposti restringimenti e deviazioni della circolazione. Tra gli aspetti al vaglio ci sarebbero anche la visibilità dell’area e la segnaletica presente lungo il percorso.

 

Luciano Crapisi lavorava all’Asp di Trapani come tecnico radiologo nel reparto di Radiologia dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. La sua morte ha suscitato profondo dolore tra colleghi, amici e conoscenti, che in queste ore stanno affidando ai social messaggi di cordoglio e ricordi pieni di affetto.

In tanti lo descrivono come una persona gentile, disponibile e sempre sorridente, un professionista apprezzato e un uomo legato profondamente alla famiglia e alle sue passioni. Oggi pomeriggio, nella Chiesa Madre, Marsala si fermerà per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

 









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