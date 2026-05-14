Marsala, furto di cavi elettrici in via Pellegrino: danni per 50mila euro

14/05/2026 10:55:00

Furto di cavi elettrici ai danni della pubblica illuminazione a Marsala. Il colpo ha interessato via senatore Pino Pellegrino (ex via Vecchia Mazara), oltre alle contrade Casabianca e Fossarunza.

Secondo quanto accertato dai tecnici comunali del settore Lavori Pubblici, con il supporto dell’impresa appaltatrice, sono stati rubati nella notte circa 1.500 metri di cavi elettrici. Il danno economico stimato ammonta a circa 50 mila euro.

L’episodio sta causato disagi al sistema di illuminazione pubblica delle zone interessate. Il Comune sta procedendo alla raccolta di tutti gli elementi utili per formalizzare la denuncia all’Autorità competente e avviare le attività necessarie al ripristino del servizio.



