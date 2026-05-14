I cinque italiani morti alle Maldive

Una immersione estrema nelle acque delle Maldive si è trasformata in una tragedia. Cinque italiani sono morti durante un’esplorazione subacquea nelle grotte dell’atollo di Vaavu, una delle aree più frequentate dagli appassionati di diving nell’arcipelago dell’Oceano Indiano.
Le operazioni di recupero sono ancora in corso e, al momento, è stato recuperato un solo corpo. Le autorità locali parlano di un intervento “ad altissimo rischio”.
L’immersione e l’allarme
Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si trovava a bordo della “Duke of York”, una liveaboard – cioè una barca attrezzata per crociere subacquee – partita il 10 maggio da Malé per una settimana di immersioni.
I cinque si sarebbero immersi nella mattinata nei pressi di Alimathaa, località molto conosciuta tra i sub. L’obiettivo era esplorare un sistema di grotte sommerse a circa 50-60 metri di profondità.
Quando, intorno a mezzogiorno, i sub non sono riemersi, l’equipaggio ha lanciato l’allarme.
Le ricerche sono state affidate alla Guardia Costiera delle Maldive e alle forze armate locali. Uno dei corpi è stato individuato a circa 60 metri di profondità all’interno di una grotta lunga circa 200 piedi, cioè una sessantina di metri.
Secondo i soccorritori, anche gli altri quattro subacquei si troverebbero ancora all’interno della cavità.
Le vittime
Tra le vittime c’è Monica Montefalcone, 51 anni, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Genova e ricercatrice molto conosciuta nel campo dell’ecologia marina.
Era impegnata in importanti progetti scientifici legati all’ambiente marino, tra cui Talassa, GhostNet e MER “A16-A18”, ed era nota anche per alcune apparizioni televisive divulgative.
Con lei è morta anche la figlia ventenne Giorgia Sommacal.
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