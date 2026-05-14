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Cronaca
14/05/2026 12:48:00

A Campobello un anziano ha tentato di uccidere il nipote

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/1778755801-0-a-campobello-un-anziano-ha-tentato-di-uccidere-il-nipote.jpg

 Un uomo di 77 anni di Campobello di Mazara è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto e detenzione abusivi di armi e munizioni.

 

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe presentato armato di pistola calibro 9 a casa del nipote, un 25enne anche lui del posto. Per cause ancora in fase di accertamento, ma probabilmente legate a dissidi privati, avrebbe esploso alcuni colpi in direzione del giovane.

 

Il nipote è rimasto illeso. A salvarlo sarebbe stato l’inceppamento dell’arma, che gli ha permesso di fuggire e chiedere aiuto ai Carabinieri.

I militari, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccare e disarmare il 77enne, che secondo quanto ricostruito non avrebbe ancora desistito dal suo intento.

 

Dall’ispezione dei luoghi e dalla visione delle immagini di videosorveglianza dell’abitazione, i Carabinieri hanno accertato l’esplosione di almeno sei colpi. Sul posto sono stati trovati quattro bossoli.

Durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo sono stati sequestrati una pistola calibro 9 con colpo in canna e due colpi nel caricatore, un caricatore supplementare, 28 munizioni calibro 9, un coltello a serramanico e una carabina calibro 4.5 priva di marca e matricola.

 

Il 77enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.









Native | 11/05/2026
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