A Campobello un anziano ha tentato di uccidere il nipote

14/05/2026 12:48:00

Un uomo di 77 anni di Campobello di Mazara è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto e detenzione abusivi di armi e munizioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe presentato armato di pistola calibro 9 a casa del nipote, un 25enne anche lui del posto. Per cause ancora in fase di accertamento, ma probabilmente legate a dissidi privati, avrebbe esploso alcuni colpi in direzione del giovane.

Il nipote è rimasto illeso. A salvarlo sarebbe stato l’inceppamento dell’arma, che gli ha permesso di fuggire e chiedere aiuto ai Carabinieri.

I militari, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccare e disarmare il 77enne, che secondo quanto ricostruito non avrebbe ancora desistito dal suo intento.

Dall’ispezione dei luoghi e dalla visione delle immagini di videosorveglianza dell’abitazione, i Carabinieri hanno accertato l’esplosione di almeno sei colpi. Sul posto sono stati trovati quattro bossoli.

Durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo sono stati sequestrati una pistola calibro 9 con colpo in canna e due colpi nel caricatore, un caricatore supplementare, 28 munizioni calibro 9, un coltello a serramanico e una carabina calibro 4.5 priva di marca e matricola.

Il 77enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



