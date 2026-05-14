14 Maggio: Trump dà indietro i soldi dei dazi, vertice con Xi, Mosca attacca Kiev

14/05/2026 07:05:00

E' il 14 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’America sta iniziando a restituire i soldi dei dazi definiti dalla Corte Suprema «illegali». Oltre ai 160 miliardi incassati illegittimamente, Trump dovrà pagare interessi per circa 650 milioni al mese

• Trump è arrivato a Pechino. Xi Jinping lo ha ricevuto con 21 colpi di cannone. Durante il vertice si parlerà di soldi, guerre, e soprattutto di Taiwan



• Ieri Meloni ha risposto alle domande su nucleare, economia e supermercati durante il Premier Time (e Renzi ha paragonato il governo alla famiglia Addams)

• Un altro drone ha colpito la base Unifil in Libano. Nessun italiano è ferito. Mattarella, al telefono con Herzog, ha definito questi attacchi «inaccettabili»

• Al Congresso Usa i senatori repubblicani hanno bloccato il tentativo dei democratici di porre fine alla guerra. Ma solo per un voto

• Il Senato Usa ha votato la conferma di Kevin M. Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve. Con l’inflazione al 3,8 per cento, Warsh non riuscirà a tagliare i tassi come vorrebbe Trump

• Per la morte dell’attore di Friends Matthew Perry, è stato condannato a due anni Erik Fleming, che gli vendette 51 fiale di ketamina

• Secondo Lavrov il Cremlino non ha bisogno di Trump per la mediazione. Intanto, dopo la brevissima tregua, Mosca torna ad attaccare Kiev

• Il ministro della Sanità inglese Wes Streeting è pronto a dimettersi per candidarsi contro Starmer. Ma il premier resiste. Intanto Carlo ha tenuto il «Discorso del re»

• Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: tra fiori, selfie e bambini, è la nuova «principessa dei cuori»

• Luciano Darderi è in semifinale. Ha battuto spagnolo Rafael Jodar. La partita è stata interrotta a causa del fumo dei fuochi artificiali sparati all’Olimpico per la finale di Coppa Italia

• L’Inter ha vinto la Coppa Italia. Ha battuto per 2 a 0 la Lazio (che s’è pure fatta autogol). Così i nerazzurri vincono il secondo titolo della stagione dopo lo scudetto

• Il pasticcio del derby di Roma finisce al Tar. La Lega di Serie A ha fatto ricorso contro la decisione della prefettura di spostare la partita alle 20.45 di lunedì

• A sfidarsi per la presidenza della Figc saranno Giancarlo Abete e Giovanni Malagò (anche se il governo spera nel commissariamento). Le elezioni si terranno il 22 giugno

• Polemiche perché il ministro Nordio si è scagliato contro la condanna di Stasi, assolto due volte: «Le legge va cambiata»

• Un’indagine condotta a Napoli ha scoperto che alcuni poliziotti rubavano i dati di politici, personaggi famosi e calciatori dalle banche dati di Viminale, Inps o Ade, per rivenderli ad agenzie private. I file erano conservati su un server in nord Italia. Dieci arresti e 19 indagati

• Federico Freni si è ritirato dalla corsa a presidente della Consob

• La commissione Ue ha lanciato il biglietto del treno unico per facilitare l’acquisto di tratte gestite da più operatori, specialmente se transfrontaliere

• Un tribunale tedesco ha giudicato ingannevole la riduzione del peso delle barrette della Milka: 10 grammi in meno di cioccolato e il 10 per cento in più sul prezzo

• Per il quinto anno consecutivo il Negroni è il cocktail più bevuto al mondo

• In Francia si è aperta la stagione dei giovani cervi ubriachi. La frutta fermentata li manda fuori di testa e la polizia mette in guardia gli automobilisti

• La procura di Parigi ha chiesto sette anni per l’ex presidente Nicolas Sarkozy nell’ambito del processo sui fondi libici. La sentenza arriverà a novembre

• Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata in Francia dopo la morte di un passeggero di 90 anni. Si sospetta un focolaio di gastroenterite da Norovirus

• Hantavirus, nessuna delle quattro persone in quarantena in Italia è positiva al test

• Papa Leone si è fermato in preghiera in piazza San Pietro, sul luogo dell’attentato a Giovanni Paolo II avvenuto 45 anni fa

• La fabbrica di armi polacca Works 11 ha perso la causa contro la casa editrice di Asterix. Voleva usare il nome di Obelix per obici e lanciagranate

• Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati ritrovati. Stanno bene ma si erano allontanati volontariamente e non vogliono che sia reso noto dove si trovano

• Olena Stasiuk, la donna di 55 anni che a novembre a Trieste ha ucciso il figlio di 9, andrà a processo immediato

• Per l’omicidio di Sara Centelleghe, trafitta da 17 colpi di forbici un anno e mezzo fa in un paese del bergamasco, Jashandeep Badhan è stato condannato all’ergastolo

• Patrizio Ranieri è stato condannato a sei anni e mezzo per lo stupro di gruppo di Primavalle ai danni di una ragazza di 16 anni

• A Genova un nordafricano di 22 anni è stato accoltellato in strada. I due aggressori sono fuggiti con il monopattino

• Al Giro d’Italia lo spagnolo Arrieta è caduto e ha sbagliato strada, ma ha battuto in volata il portoghese Afonso Eulalio, nuova maglia rosa

• Ieri a Cannes è stata la giornata di Catherine Deneuve e Jane Fonda

• Inizia oggi il Salone del libro di Torino diretto da Annalena Benini. A dare il via la lectio di Zadie Smith

• Sono morti il cestista statunitense Brandon Clarke (29 anni), il suo collega Jason Collins (47), che fu il primo giocatore di Nba a dichiararsi omosessuale, l’attore statunitense Donald Gibb (71), la tifosa del Palermo malata di tumore Alessia La Rosa (8), l’attore statunitense Jack Taylor (99), il cardinale svizzero Paul Emil Tscherrig (71)



Titoli

Corriere della sera: Meloni, sfida su tasse e salari

la Repubblica: Meloni, la grana Consob / maggioranza spaccata

La Stampa: Trump-Xi, vertice con i miliardari

Il Sole 24 Ore: Partite Iva, più tempo per il concordato / Allentata la stretta sui pagamenti Pa

Avvenire: Duello sulla crescita

Il Messaggero: Meloni, sfida sull’economia

Il Giornale: Meloni, via alla fase 2 / «L’Italia che voglio / Sinistra? Solo debiti»

Leggo: Lazio, difesa horror / Coppa Italia all’Inter

Qn: Test antivirus allo Spallanzani / sono sei i casi sospetti in Italia

Il Fatto: A me m’ha / rovinato / la guerra

Libero: La banda del buco

La Verità: Usano i volti della «Verità» / per truffare i risparmiatori

Il Mattino: Trump, Iran la Cina non mi serve

il Quotidiano del Sud: Trump-Xi prove d’intesa / Niente pedaggi a Hormuz

il manifesto: Manca tanto



