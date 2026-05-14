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Cittadinanza
14/05/2026 07:59:00

Erice, "l'Europa in luce": la fontana dei lidi simbolo di Pace

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/erice-l-europa-in-luce-la-fontana-dei-lidi-simbolo-di-pace-450.jpg

Erice celebra la Giornata dell’Europa con “L’Europa in Luce” aderendo all’iniziativa promossa da Europe Direct Trapani Sicilia.  Per l'occasione, la fontana di via Lido di Venere è  diventata un simbolo dei valori europei attraverso l’esposizione delle bandiere dell’Europa e della Pace.

 

L’iniziativa si è svolta in occasione del 9 maggio, data in cui si celebra la Giornata dell’Europa, ricorrenza che richiama i principi fondanti dell’Unione Europea: pace, solidarietà, cooperazione e partecipazione democratica.

Il progetto “L’Europa in Luce”, sostenuto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dal Parlamento Europeo in Italia, punta a coinvolgere le comunità locali e ad avvicinare i cittadini alle istituzioni europee attraverso momenti simbolici e partecipativi nei luoghi pubblici delle città.

 

Ad Erice, la fontana di via Lido di Venere è diventata così uno spazio di condivisione e riflessione sui temi dell’inclusione, del dialogo e della cittadinanza attiva. Un messaggio che l’amministrazione comunale ha voluto lanciare alla comunità, sottolineando il ruolo dei territori nella costruzione di un futuro comune europeo.

“La Giornata dell’Europa – spiega l'amministrazione  – non rappresenta soltanto una ricorrenza istituzionale, ma un’occasione per ribadire l’importanza dei valori di unità e pace, oggi più che mai attuali”.

L’invito rivolto alla cittadinanza, dunque, è quello di partecipare e sentirsi parte di un percorso condiviso che metta al centro le comunità locali come protagoniste di un progetto europeo.

 



Cittadinanza | 2026-05-14 06:00:00
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