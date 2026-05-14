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Cittadinanza
14/05/2026 07:53:00

Basole "killer" a Marsala. Uomo cade in piazza Loggia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/basole-killer-a-marsala-uomo-cade-in-piazza-loggia-450.jpg

Mietono ancora “vittime” le basole sconnesse del centro storico marsalese. 

 

Stavolta, è accaduto in piazza della Repubblica, dove un 69enne marsalese, ex insegnante in pensione, è inciampato sul dislivello di una basola ed è caduto rovinosamente a terra. Per fortuna, non ha subito gravi conseguenze fisiche, solo qualche contusione. A soccorrerlo sono state la moglie, che era con lui, e alcune persone che, accortesi di quanto accaduto, sono subito uscite da un bar per aiutarlo a rialzarsi. 

 

Per il malcapitato, che a causa di recenti problemi di salute ha qualche piccola difficoltà nella deambulazione, solo un grosso spavento. Ma poteva andare molto peggio. “Non è possibile che le strade e le piazze del centro storico di Marsala presentino queste insidie” dice l’ex insegnante. E sono diversi i punti dove le basole sono sconnesse. Non solo, infatti, in via XI Maggio, ma anche, anzi soprattutto, in via Calogerò Isgrò: sia nel primo tratto che parte da Porta Mazara, che all’incrocio con piazza San Matteo. Altro punto critico è dall’altra parte di Porta Mazara, all’incrocio con le vie Stefano Bilardello e Giulio Anca Omodei.
 



Cittadinanza | 2026-05-14 06:00:00
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