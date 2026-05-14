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Cultura

» Arte
14/05/2026 11:01:00

Peppino Impastato tra pittura e fotografia: a Castellammare la mostra di Pino Manzella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/peppino-impastato-tra-pittura-e-fotografia-a-castellammare-la-mostra-di-pino-manzella-450.jpg

Sabato 16 maggio, alle 18, nella Sala Consiliare del Comune di Castellammare del Golfo si inaugura la mostra di pittura "Peppino Impastato – dalla lotta al depistaggio" del pittore Pino Manzella. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione ASADIN e dall'Associazione Peppino Impastato, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Castellammare del Golfo.

A presentare l'esposizione saranno il poeta e critico d'arte Aldo Gerbino e lo storico Pino Dicevi, che introdurranno il percorso artistico e il significato storico-civile delle opere.

Le foto di Salvatore Maltese

Accanto ai dipinti, la mostra espone fotografie di Peppino Impastato scattate dall'amico Salvatore Maltese: immagini che documentano la vita e l'impegno di Impastato e che aggiungono al percorso pittorico una dimensione documentaria diretta.

Info pratiche

Sala Consiliare del Comune di Castellammare del Golfo — sabato 16 maggio, ore 18.

 









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