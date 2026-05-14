Legalità e lavoro, al Teatro Ariston un confronto rivolto ai giovani

14/05/2026 09:00:00

Legalità, lavoro e futuro. Sono questi i temi al centro del convegno “La normalità dell’onestà: per costruire insieme il lavoro del futuro”, in programma il 14 maggio 2026 al Teatro Ariston di Trapani, in Corso Italia, dalle 9:30 alle 13:30.



L’iniziativa punta soprattutto a coinvolgere i giovani e le scuole del territorio, con l’obiettivo di diffondere una cultura del rispetto delle regole e del lavoro, parlando direttamente a quelli che saranno i lavoratori di domani. Il convegno metterà insieme istituzioni, professionisti, studenti e testimonianze legate al contrasto alla mafia e alla promozione della legalità.



Durante la mattinata è prevista anche una rappresentazione teatrale curata dagli studenti dell’I.I.S. “S. Rosina Salvo”, dedicata alla storia di Antonino Bartuccio, con la regia delle professoresse Maria Luisa Curatolo e Rosaria Bonfiglio. A seguire interverrà lo stesso Bartuccio, autore del libro “Sui sedili posteriori. La nuova libertà”.



Tra gli ospiti anche Antonino Spezia, presidente della cooperativa agricola “Terre di Giafar”, realtà nata su un bene confiscato alla mafia. Previsti inoltre momenti di confronto su legalità, etica, sicurezza sul lavoro e inclusione sociale.



Al convegno prenderanno parte numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo delle professioni, della scuola e delle forze dell’ordine. L’evento è promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani insieme all’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro.



