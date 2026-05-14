Marsala torna a guardare il mare: nuovi spazi per vivere la costa

14/05/2026 11:00:00

Negli ultimi anni è stato avviato un percorso di riconnessione tra la città e la sua costa, con interventi che hanno interessato aree strategiche come la Colmata, il Waterfront Florio, il Nuovo Molo, il Waterfront ACI e il Lungomare Boeo e le spiagge di città. Spazi prima poco valorizzati o abbandonati sono stati ripensati come luoghi aperti, accessibili e destinati alla comunità.



Il solarium panoramico con vista sulle Egadi e il progetto Salinella rafforzano questa visione: non semplici opere pubbliche, ma nuovi luoghi in cui sport, turismo, cultura e socialità possono incontrarsi.



Marsala sta tornando a vivere il suo mare non solo come paesaggio, ma come parte centrale della propria identità.







Il cambiamento è iniziato. Ora bisogna continuare questo percorso e completare la Marsala che guarda al futuro.

Il cambiamento è iniziato. Ora va difeso e completato: vota Massimo Grillo Sindaco di Marsala.



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