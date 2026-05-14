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» Amministrative 2026
14/05/2026 11:00:00

Marsala torna a guardare il mare: nuovi spazi per vivere la costa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/marsala-torna-a-guardare-il-mare-nuovi-spazi-per-vivere-la-costa-450.jpg

Negli ultimi anni è stato avviato un percorso di riconnessione tra la città e la sua costa, con interventi che hanno interessato aree strategiche come la Colmata, il Waterfront Florio, il Nuovo Molo, il Waterfront ACI e il Lungomare Boeo e le spiagge di città. Spazi prima poco valorizzati o abbandonati sono stati ripensati come luoghi aperti, accessibili e destinati alla comunità.
 

Il solarium panoramico con vista sulle Egadi e il progetto Salinella rafforzano questa visione: non semplici opere pubbliche, ma nuovi luoghi in cui sport, turismo, cultura e socialità possono incontrarsi.
 

Marsala sta tornando a vivere il suo mare non solo come paesaggio, ma come parte centrale della propria identità.
 



Il cambiamento è iniziato. Ora bisogna continuare questo percorso e completare la Marsala che guarda al futuro.

Il cambiamento è iniziato. Ora va difeso e completato: vota Massimo Grillo Sindaco di Marsala.

Scarica la brochure o visita la pagina Facebook.

***
Per informazioni sugli spazi elettorali riservati alle Amministrative 2026, contatta l’ufficio commerciale di Tp24 al 344 04 29 582 oppure scrivi a elezioni@rmc101srl.it. Contenuto sponsorizzato per scopi elettorali. 









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