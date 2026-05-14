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Elezioni

» Amministrative 2026
14/05/2026 12:33:00

Marsala, Rino Passalacqua: "Sulla sicurezza serve schiena dritta e risposte concrete"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/marsala-rino-passalacqua-sulla-sicurezza-serve-schiena-dritta-e-risposte-concrete-450.png

MARSALA. Il tema della sicurezza urbana torna al centro del dibattito elettorale per le Amministrative 2026 a Marsala. Con un videomessaggio diretto ai cittadini, Rino Passalacqua, candidato al Consiglio Comunale nella lista "Marsala Civica" a sostegno di Andreana Patti Sindaca, ha voluto ripercorrere il proprio impegno su quello che definisce "il tema principe che preoccupa tutti i cittadini".

Passalacqua ricorda come la sua azione non sia recente, ma parta da lontano: "Ho scritto al Prefetto già nel 2021, insieme ad altri consiglieri, per chiedere un incontro urgente e discutere delle prime aggressioni che avvenivano in città in maniera pericolosa a qualsiasi ora del giorno e della notte".

Il candidato sottolinea la necessità di un approccio fermo nei confronti delle istituzioni preposte, citando la sua partecipazione attiva alle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "A differenza di altri esponenti della destra marsalese" – dichiara Passalacqua nel video – "il sottoscritto ha tenuto la schiena dritta davanti agli organi istituzionali. Mentre altri presenziano solo per dire quanto siamo bravi, io ho ribadito i fatti di cronaca più gravi, come gli accoltellamenti e gli attacchi con i machete che hanno scosso la nostra comunità".

Secondo l'esponente di Marsala Civica, la percezione di insicurezza e la realtà dei fatti richiedono un cambio di passo e una voce critica che non si pieghi alla retorica della "città tranquilla" quando le criticità sono evidenti.

"Sulla sicurezza c'è ancora moltissimo da fare" – conclude Passalacqua, invitando gli elettori al voto per il 24 e 25 maggio – "Bisogna avere coraggio e dire le cose come stanno per tutelare i marsalesi".

Rino Passalacqua è candidato al Consiglio Comunale nella coalizione di Andreana Patti. Sulla scheda elettorale, barra il simbolo di "Marsala Civica", dove è possibile esprimere la preferenza scrivendo il nome del candidato.


***
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