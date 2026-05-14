Marsala: Giulia Adamo: "Ottenuti 700mila euro per messa in sicurezza del porto. Manteniamo gli impegni"

14/05/2026 14:31:00

"Come sempre manteniamo gli impegni assunti". Con queste parole, la candidata Giulia Adamo annuncia un primo e significativo intervento per le infrastrutture marittime della città. Grazie all'intervento e all'impegno dell'onorevole Alessandro Aricò, assessore regionale alle infrastrutture, e della coalizione di Centrodestra che mi sostiene, sono in arrivo 700.000 euro destinati al porto di Marsala. Queste risorse serviranno specificamente per rimuovere la posidonia che attualmente ostruisce la serena navigabilità dello scalo.

La candidata sottolinea come questo risultato sia frutto di un lavoro concreto di ascolto del territorio: sono state infatti portate all'attenzione dell'assessorato "le istanze e la disperazione degli operatori del porto di Marsala". Il finanziamento rientra in un più ampio piano di Messa in sicurezza della portualità siciliana che ha premiato anche i porti di San Vito, Menfi e Castelvetrano Selinunte.

Giulia Adamo rivendica con orgoglio la valenza politica di questa operazione: l'impegno è stato ottenuto agendo da semplice candidata e cittadina, pur non ricoprendo ancora la carica di sindaco.

Questo successo evidenzia, per contrasto, la grave inerzia delle altre figure politiche locali. La candidata fa notare che un'azione del genere avrebbe potuto e dovuto farla da tempo l'attuale Sindaco. Ancora più incomprensibile appare l'atteggiamento dell'altra candidata alla carica di Sindaco: pur essendo "da tempo consulente del Genio Civile delle Opere Pubbliche di Trapani", non ha mosso un dito per risolvere la situazione. Al contrario, quest'ultima si è limitata ad attaccare, affermando che sul porto non si fosse fatto nulla, ergendosi a giudice "seduta su una specie di Trono di Spade". Mentre gli avversari si limitano alle critiche, noi portiamo risultati concreti per i cittadini e gli operatori marsalesi.

Oggi, i fatti smentiscono le parole. La candidata Adamo rivolge infine un sentito ringraziamento all'assessore Aricò per aver risposto con i fatti alle necessità del territorio, e all'assessore Mimmo Turano per il merito e il supporto.

Comunicazione politica a cura del Comitato elettorale di Giulia Adamo



