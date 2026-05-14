Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
14/05/2026 10:01:00

Pantelleria, scoperta discarica abusiva vicino alla costa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/1778745787-0-pantelleria-scoperta-discarica-abusiva-vicino-alla-costa.jpg

Una discarica abusiva è stata scoperta a Pantelleria dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo, nell’ambito dei controlli contro i reati ambientali.

 

L’area si estende per circa 114 metri quadrati su suolo demaniale, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e distante circa 92 metri dalla linea di costa.

 

Durante l’ispezione, i militari hanno trovato un consistente quantitativo di pneumatici fuori uso, abbandonati in un incavo del terreno e nascosti dalla vegetazione.

 

La zona è stata delimitata e la Guardia Costiera ha informato l’Autorità giudiziaria per gli accertamenti successivi.

 

L’intervento rientra nelle attività di controllo svolte dalla Guardia Costiera per la tutela dell’ambiente marino e costiero dell’isola.









Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...