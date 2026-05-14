Pantelleria, scoperta discarica abusiva vicino alla costa

14/05/2026 10:01:00

Una discarica abusiva è stata scoperta a Pantelleria dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo, nell’ambito dei controlli contro i reati ambientali.

L’area si estende per circa 114 metri quadrati su suolo demaniale, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e distante circa 92 metri dalla linea di costa.

Durante l’ispezione, i militari hanno trovato un consistente quantitativo di pneumatici fuori uso, abbandonati in un incavo del terreno e nascosti dalla vegetazione.

La zona è stata delimitata e la Guardia Costiera ha informato l’Autorità giudiziaria per gli accertamenti successivi.

L’intervento rientra nelle attività di controllo svolte dalla Guardia Costiera per la tutela dell’ambiente marino e costiero dell’isola.



