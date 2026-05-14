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Cronaca

» Ambiente
14/05/2026 13:30:00

Il 17 maggio la Seconda Marcia Popolare verso lo Zingaro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/il-17-maggio-la-seconda-marcia-popolare-verso-lo-zingaro-450.jpg

Si terrà domenica 17 maggio 2026, alle ore 15.00 in piazza a Scopello, la seconda “Marcia Popolare verso lo Zingaro”, un’iniziativa civica promossa da un gruppo di cittadini e realtà locali con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della tutela ambientale e della difesa del territorio.

L’evento, che si svolgerà lungo il percorso tra Scopello e l’area della Riserva dello Zingaro, nasce come momento di partecipazione pubblica dedicato alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio naturale. Gli organizzatori dichiarano di voler dare voce a ciò che definiscono “una rappresentanza simbolica della natura”, includendo animali, piante, mare, aria e terra.

 

Nel comunicato diffuso, gli promotori della marcia chiedono una maggiore protezione dei territori attraverso interventi di prevenzione e cura, oltre a una gestione considerata più rispettosa dell’ambiente. Tra i temi sollevati figurano anche il contrasto agli incendi dolosi, la gestione del turismo di massa, la privatizzazione delle aree costiere e l’inquinamento ambientale.

 

La manifestazione è presentata anche come una parata artistica e culturale. È previsto il coinvolgimento di artisti di strada, musicisti, clown, poeti, ballerini, mimi, narratori e cantanti, oltre a spazi dedicati a testimonianze su esperienze di impegno ambientale e antimafia. L’invito è esteso a cittadini, famiglie e gruppi interessati a partecipare.

L’iniziativa si concluderà con un momento collettivo di riflessione e partecipazione pubblica, con l’intento dichiarato di rafforzare l’attenzione sulla tutela dello Zingaro e del territorio circostante.









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