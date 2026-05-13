La nuova stagione prende forma in casa Marsala Volley

13/05/2026 08:13:00

La società lilybetana è già al lavoro in vista del campionato di Serie A2 femminile 2026/2027, che si presenterà con la formula del girone unico nazionale, annunciando un torneo ancora più competitivo e impegnativo. I primi tasselli del nuovo roster sono già stati ufficializzati. A guidare il gruppo sarà ancora il capitano Caserta, punto di riferimento della squadra, mentre sono arrivate anche le conferme del libero Cicola ed i nuovi innesti di Allasia, Sassolini e Bole, tre atlete chiamate a portare qualità ed esperienza al progetto azzurro.

Ma il mercato del Marsala Volley non si fermerà qui. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe arrivare l’annuncio di un’altra importante atleta, segnale della volontà della società di costruire una squadra solida e competitiva per affrontare al meglio il prossimo campionato.

Intanto arriva anche una certezza fondamentale fuori dal campo, la squadra porterà ancora il nome di Sigel Seap Marsala Volley. Un binomio forte e consolidato nel tempo, che rappresenta uno dei pilastri del progetto sportivo lilybetano. La riconferma del sostegno di Sigel e Seap assume un valore ancora più importante in vista della nuova stagione. Dopo avere accompagnato il club nell’ultimo campionato, garantendo continuità e stabilità, il rinnovo della partnership getta basi solide per affrontare la nuova avventura in Serie A2.

“Ormai, il percorso che ci unisce al Marsala Volley è lungo diversi anni. Accompagneremo, ancora una volta, come main sponsor, la Sigel Seap Marsala Volley in giro per l’Italia, in questo importante campionato di A2 a girone unico. Con Seap si è consolidata negli anni una massima sintonia all’interno di una partnership importante e vincente, che continua a crescere stagione dopo stagione. Da anni il nome Sigel è legato alla pallavolo a Marsala e sui campi di tutta Italia, rappresentando con orgoglio il nostro territorio”, commenta Massimo D’Amico amministratore unico della Sigel.

“Essere vicini al territorio per noi non è soltanto uno slogan, ma un impegno concreto che portiamo avanti da anni. La continuità del nostro sostegno al Marsala Volley rappresenta la volontà di investire in un progetto serio, sostenibile e capace di dare valore allo sport e al territorio. Con Sigel si è creato sin da subito un rapporto di grande sintonia e collaborazione: abbiamo trovato una condivisione di intenti e di visione che ci permette oggi di affrontare insieme questa nuova stagione con entusiasmo e fiducia”, commenta l’amministratore della Seap Sergio Vella.

La società continua così a lavorare su due fronti: da un lato la costruzione della rosa, dall’altro il consolidamento di un progetto sportivo che punta a mantenere Marsala ai vertici della pallavolo nazionale femminile.



