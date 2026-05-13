Trapani applaude Flavio Bomber 1 

13/05/2026 12:53:00

Flavio ha diciotto anni ed un sogno.

Quello di vivere la sua vita in pieno, di viaggiare, di amare. Di poter esprimere tutta la sua creatività, le sue passioni, di raccontare il mondo attraverso delle lenti particolari, quelle dell’inclusione. Non è un ragazzo “speciale”, Flavio: lui è “Bomber”, proprio come il suo mito Cristiano Ronaldo.

Flavio ha scritto un libro, “Io sono Flavio Bomber1”, che martedì 12 maggio è stato presentato proprio nella sua scuola, l'ISS "Sciascia e Bufalino" diretta da Andrea Badalamenti.

Un libro in cui si racconta e racconta anche il mondo della scuola: un mondo che, spesso, può essere difficile ed ostile per i ragazzi con disabilità.

Perchè è difficile stare dietro a tutti, ai ritmi dei programmi ministeriali, alle poche risorse, ai tempi veloci e ad un tessuto sociale che invece di accogliere spesso respinge.

Invece Flavio, col suo libro, ci ha fatto entrare dentro una scuola che prima di tutto è comunità. Che abbraccia, coinvolge e valorizza. Una comunità che ha accolto e presentato il suo libro martedì 12maggio, con il coinvolgimento delle insegnanti Alessandra Bica e Rosalba Ruggirello.

Ma anche dell’amministrazione di Trapani, in veste di “amica” di Flavio prima ancora che istituzionale.

“E’ stato un giorno di gioia e commozione. Flavio, con il suo libro e la sua presenza, ci ricorda il vero valore della scuola: un luogo di crescita umana, dove ognuno è accolto e sostenuto”, dichiara il sindaco Giacomo Tranchida, “Contento di essere stato qui come Sindaco ma soprattutto come amico di Flavio”.

Un’amicizia che viene rivendicata dallo stesso Flavio, che si era candidato anche a baby sindaco e che per la sua città ha una visione chiara e puntuale: per i grandi problemi, possono esserci anche risposte semplici, ma efficaci.

Flavio canta, compone canzoni, fa video, dirette social, si innamora. Ascolta Annalisa. É assistente allenatore presso la società “Città di Trapani Calcio” ed è devoto della processione dei Misteri. Fa quello che fanno tutti i ragazzi della sua età.

Dal papà Nino Barone ha appreso la sensibilità verso il mondo della disabilità, maturata per lavoro e per la vita.

E questa sensibilità la riversa nel suo modo di concepire il mondo.

Negli scorsi giorni Flavio ha anche vinto il premio speciale della Giuria nell’ambito della seconda edizione del Premio Letterario “Maredolce-Nautilus”, grazie alla poesia “A mio Nonno Mariano”, inserita all’interno del suo volume “Ti Voglio Bene”.

Con la stessa semplicità per cui è stato premiato, attraverso i social Flavio racconta storie di inclusione, di parità, spaccati di vita in cui vorrebbe che nessuno restasse indietro, in cui chi si vuole bene cammina accanto.

E se c’è qualcosa di “speciale” è che un adolescente riesca a raccontare esperienze complicate, storture sociali e a fornire risposte e soluzioni come fossero pane e rose.

Questo è il grande insegnamento di Flavio: non occorre essere “speciali”, serve pensarci tutti “normali”, abbracciare la vita e farne un capolavoro.



