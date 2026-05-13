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» Servizi
13/05/2026 10:00:00

Nasce itTaxi Trapani: corse via app e servizio taxi con geolocalizzazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/nasce-ittaxi-trapani-corse-via-app-e-servizio-taxi-con-geolocalizzazione-450.jpg

Nasce a Trapani il consorzio itTaxi Trapani, una nuova organizzazione che riunisce alcuni tassisti della città con l’obiettivo di rendere più moderno e veloce il servizio taxi attraverso una piattaforma digitale e un sistema di gestione centralizzato delle chiamate.


Dopo diversi anni, alcuni tassisti iscritti all’U.R.I. si sono associati costituendo ufficialmente il consorzio, che punta a diventare un punto di riferimento per residenti e turisti.


Il servizio funzionerà attraverso l’app itTaxi, scaricabile da Play Store e App Store, oppure tramite il centralino telefonico 0923/081. Con il sistema di geolocalizzazione, la richiesta della corsa verrà inviata automaticamente al taxi disponibile più vicino al cliente, riducendo così i tempi di attesa. Lo stesso meccanismo sarà utilizzato anche per le chiamate ricevute dal centralino.


L’obiettivo è duplice: migliorare il servizio per gli utenti e allo stesso tempo ottimizzare il lavoro dei tassisti, diminuendo i tempi morti ai posteggi cittadini.


Attualmente i soci fondatori del consorzio sono nove. Presidente è Roberto Castiglione, referente provinciale U.R.I., mentre vicepresidente è Alessandro Chirco.


Tra i prossimi passi annunciati dal consorzio c’è anche la firma di una convenzione con il Comune di Trapani, insieme a un altro radiotaxi cittadino, per garantire un servizio continuativo h24 attraverso turnazioni organizzate e una maggiore disponibilità delle vetture sul territorio.


L’iniziativa arriva in un momento in cui il tema della mobilità urbana e dell’accoglienza turistica assume un peso sempre più importante per Trapani, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso legati al porto, all’aeroporto di Birgi e agli eventi cittadini.

 

Il consorzio è composto da 9 soci fondatori: Roberto Castiglione, Alessandro Chirco, Salvatore Pisciotta, Pietro Catania, Giuseppe Sparla, Giuseppe Spezia, Michele Angelo Barbara, Francesco Virgilio e Salvatore Piazza.

È stato inoltre nominato il Consiglio Direttivo composto da 3 membri:

* Roberto Castiglione

* Salvatore Pisciotta

* Alessandro Chirco

Successivamente il Consiglio Direttivo ha nominato:

• Roberto Castiglione come Presidente del Consorzio

• Alessandro Chirco come Vicepresidente









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