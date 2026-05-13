 “OrchestriAmo 2026” a Gibellina, due giorni di musica e condivisione per giovani talenti

13/05/2026 08:12:00

Torna per la sua sesta edizione “OrchestriAmo”, lo stage orchestrale dedicato ai giovani musicisti, promosso dall’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi – Giovanni Paolo II di Salemi - Gibellina, in collaborazione con il Comune di Gibellina, l’Ufficio speciale di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 e l’Associazione Musicale Vincenzo Bellini Città di Salemi.

L’iniziativa si svolgerà il 13 e 14 maggio 2026 presso la Sala Leonardo Sciascia di Gibellina e rappresenta un’importante occasione di crescita artistica e umana per studenti provenienti dalla provincia di trapani e dalle province limitrofe.

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare la pratica musicale come strumento di aggregazione, socializzazione e partecipazione attiva alla vita culturale.

Lo stage, completamente gratuito, è aperto a giovani musicisti provenienti da scuole medie ad indirizzo musicale, scuole pubbliche e private e partecipanti singoli, per un massimo di 250 iscritti.

Durante le due giornate verrà costituita un’orchestra che lavorerà sotto la guida del Maestro Andrea Loss, direttore dell’iniziativa, con un repertorio selezionato appositamente per l’evento.

Il 14 maggio alle ore 18 a conclusione dello Stage l’orchestra si presenterà al pubblico esibendosi in concerto.

L’organico orchestrale comprenderà strumenti ad arco, fiati e percussioni, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa di musica d’insieme, culminante nel concerto finale aperto al pubblico.

Numerose le scuole partecipanti, provenienti da diverse province dell’isola:

Istituto Comprensivo Don Bosco – Rocca di Alcamo

Istituto Comprensivo N. Navarra di Alcamo

Istituto Comprensivo Aiello di Bagheria

Istituto Comprensivo Pagoto di Erice

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco

Istituto Comprensivo Pirandello – Bonsignore di Mazara del Vallo

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terrasini

Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi di Villafrati

Liceo Musicale V. F. Allmayer di Alcamo

Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo

Associazione Musicale Vincenzo bellini Città di Salemi

Associazione Culturale Musicale Calatafimi Segesta





“OrchestriAmo” si conferma così un appuntamento di riferimento per la formazione musicale giovanile, capace di unire didattica e condivisione, talento e passione, in un’esperienza collettiva che mette al centro i giovani e il valore universale della musica.



