Marsala: studenti dell'ITET Garibaldi a Siracusa per la finale regionale di "Idee in Azione"

13/05/2026 12:43:00

Domani, 14 maggio, gli studenti dell’ITET “G. Garibaldi” di Marsala saranno protagonisti a Siracusa della finale regionale di “Idee in Azione”, il programma di educazione imprenditoriale promosso da Junior Achievement Italia in collaborazione con Sicindustria. A rappresentare l’istituto marsalese saranno le classi 4Cs, 4Ce, 3Es e 3Ae, chiamate a confrontarsi con altre scuole siciliane in una competizione che mette al centro creatività, innovazione e competenze imprenditoriali.

“Idee in Azione” non è soltanto una gara, ma un vero percorso laboratoriale basato sul learning by doing, attraverso il quale gli studenti hanno potuto sperimentare concretamente dinamiche tipiche del mondo del lavoro contemporaneo. Dall’elaborazione di un’idea imprenditoriale alla costruzione di un business plan, i ragazzi hanno sviluppato capacità di problem solving, pensiero critico, lavoro di squadra e public speaking.

La finale di Siracusa rappresenterà il momento conclusivo di questo percorso: gli studenti saranno infatti chiamati a presentare e “pitchare” i propri progetti davanti a una giuria, mettendo alla prova capacità comunicative, sintesi e spirito di iniziativa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo dell’istituto di rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita personale e professionale.

“Queste attività laboratoriali – spiegano i referenti del progetto, i docenti Fabio Parrinello e Margherita La Mantia – rappresentano il modo migliore per valorizzare le eccellenze del nostro territorio e fornire agli studenti gli strumenti necessari per essere protagonisti del loro futuro professionale”.

Grande soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Loana Giacalone: “La partecipazione alla finale di Siracusa è la conferma che l’innovazione metodologica è la strada giusta per una scuola moderna. Vedere i nostri ragazzi e le nostre ragazze agire con mentalità manageriale e consapevolezza progettuale è motivo di orgoglio. Investire sulle competenze imprenditoriali significa dare agli studenti la possibilità di diventare professionisti capaci di generare valore per il territorio, trasformando un’idea in un’azione concreta”.



