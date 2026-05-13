Trapani, Asp e scuole puliscono la spiaggia inclusiva

13/05/2026 06:00:00

Ieri a Trapani, l’ASP e gli studenti della Bassi-Catalano hanno dato il via alle operazioni di pulizia della spiaggia inclusiva di piazza Vittorio Emanuele, uno degli spazi simbolo del lungomare cittadino che anche per l’estate 2026 sarà destinato al progetto “Spiaggia inclusiva libera e accessibile”.

L’iniziativa, che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Bassi–Catalano”, non rappresenta soltanto un intervento di riqualificazione e preparazione dell’arenile in vista della stagione estiva, ma assume anche un forte valore educativo e sociale. Attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi, infatti, il progetto punta a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’inclusione, del rispetto dell’ambiente, della tutela del mare e del senso civico.

Durante la mattinata, studenti, operatori e volontari hanno partecipato alla raccolta dei rifiuti e alla sistemazione dell’area, contribuendo concretamente alla valorizzazione di uno spazio che nei mesi estivi accoglierà persone con disabilità, famiglie e cittadini. Un gesto semplice ma significativo, che mette insieme scuola, istituzioni e territorio in un percorso condiviso di attenzione verso i più fragili e verso il bene comune.

Il progetto, avviato lo scorso anno in collaborazione con il Comune di Trapani, ha già rappresentato un importante passo avanti sul fronte dell’accessibilità e dell’inclusione sociale. La spiaggia inclusiva, infatti, è stata pensata per consentire anche alle persone con disabilità di vivere pienamente il mare e la balneazione, grazie alla presenza di servizi dedicati, passerelle, aree attrezzate e supporti specifici per garantire accessibilità e sicurezza.

L’obiettivo è quello di rendere il mare un diritto realmente accessibile a tutti, abbattendo non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle culturali. Per questo motivo l’ASP punta a consolidare e ampliare il progetto anche per la prossima stagione estiva, trasformando la spiaggia inclusiva in un modello di accoglienza e integrazione per l’intero territorio provinciale.

Segno di civiltà e attenzione sociale

Le spiagge inclusive rappresentano oggi molto più di un semplice servizio: sono un segno concreto di civiltà, attenzione sociale e rispetto dei diritti di tutti i cittadini. Garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità significa riconoscere il principio secondo cui nessuno deve sentirsi escluso dalla vita sociale, dal tempo libero e dalla possibilità di vivere pienamente il territorio. Una comunità che investe sull’accessibilità dimostra sensibilità verso i più fragili e costruisce spazi realmente condivisi, dove inclusione e dignità diventano valori quotidiani e non soltanto parole. Rendere accessibili le spiagge significa anche abbattere barriere culturali, promuovere una nuova idea di socialità e trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’accoglienza e della partecipazione.

La commissaria Pulvirenti: “Il mare cura l’anima”

Sabrina Pulvirenti, commissaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, era in spiaggia con i ragazzi: “Il mare cura l’anima”.



