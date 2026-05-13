Trapani, droga nel negozio del centro storico: arrestato un commerciante

13/05/2026 12:57:00

Un commerciante trapanese di 48 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, l’uomo avrebbe venduto hashish all’interno del proprio negozio in via Torrearsa, nel centro storico di Trapani. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Marsala, che avrebbero sorpreso il titolare mentre cedeva droga a un cliente.

Durante la perquisizione nel locale, i finanzieri avrebbero trovato circa mezzo chilo di hashish. I controlli sono poi proseguiti nell’abitazione del commerciante, dove sarebbero stati sequestrati altri due chili di marijuana.

L’attività commerciale, secondo quanto emerso, vendeva semi da collezione, cannabis light, articoli per fumatori e accessori per coltivazioni indoor. Gli investigatori sospettano però che dietro questa attività si nascondesse un vero giro di spaccio.

Le indagini puntano ora a ricostruire la provenienza della droga e a verificare eventuali collegamenti con coltivazioni individuate nelle campagne marsalesi nelle scorse settimane.

Il questore ha disposto la sospensione dell’attività commerciale. Resta da valutare l’eventuale revoca definitiva della licenza, che spetterà all’amministrazione comunale.



