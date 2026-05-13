Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
13/05/2026 12:57:00

Trapani, droga nel negozio del centro storico: arrestato un commerciante

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/trapani-droga-nel-negozio-del-centro-storico-arrestato-un-commerciante-450.jpg

Un commerciante trapanese di 48 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

 

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, l’uomo avrebbe venduto hashish all’interno del proprio negozio in via Torrearsa, nel centro storico di Trapani. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Marsala, che avrebbero sorpreso il titolare mentre cedeva droga a un cliente.

Durante la perquisizione nel locale, i finanzieri avrebbero trovato circa mezzo chilo di hashish. I controlli sono poi proseguiti nell’abitazione del commerciante, dove sarebbero stati sequestrati altri due chili di marijuana.

 

L’attività commerciale, secondo quanto emerso, vendeva semi da collezione, cannabis light, articoli per fumatori e accessori per coltivazioni indoor. Gli investigatori sospettano però che dietro questa attività si nascondesse un vero giro di spaccio.

 

Le indagini puntano ora a ricostruire la provenienza della droga e a verificare eventuali collegamenti con coltivazioni individuate nelle campagne marsalesi nelle scorse settimane.

Il questore ha disposto la sospensione dell’attività commerciale. Resta da valutare l’eventuale revoca definitiva della licenza, che spetterà all’amministrazione comunale.









Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...