Più controlli e misure contro la malamovida nei comuni del Trapanese

13/05/2026 18:35:00

Scatta in provincia di trapani il piano sicurezza con una serie di interventi coordinati tra istituzioni, Comuni e forze dell’ordine per garantire maggiore controllo del territorio e una gestione più ordinata della movida.

Maggiori controlli notturni

Tra le misure previste, dopo il vertice in Prefettura a Trapani, c'è il potenziamento dei controlli serali e notturni, servizi straordinari di pattugliamento, verifiche nei locali pubblici e un’estensione degli orari operativi della polizia municipale, soprattutto nei fine settimana e nelle aree maggiormente frequentate.

Particolare attenzione sarà dedicata al fenomeno della malamovida

Ai sindaci è stato chiesto di rafforzare il coordinamento con le forze dell’ordine e di mantenere un confronto costante con i gestori dei locali, così da prevenire situazioni di rischio legate ad assembramenti, rumori eccessivi e consumo di alcolici.

Sul tavolo anche l’ipotesi di ordinanze condivise tra i diversi Comuni, soprattutto per quanto riguarda gli orari di chiusura delle attività e la vendita di bevande alcoliche, con l’obiettivo di evitare spostamenti incontrollati tra i centri della provincia durante le ore notturne e ridurre i disagi per i residenti.

Lotta alla musica alta

Un altro tema affrontato riguarda la zonizzazione acustica. I Comuni sono stati invitati ad aggiornare i propri piani per individuare limiti di rumorosità compatibili con le diverse aree urbane, conciliando le esigenze delle attività commerciali con la tutela della quiete pubblica.

Previsti inoltre controlli mirati nei locali di intrattenimento e negli esercizi pubblici, con verifiche sulle autorizzazioni e sul rispetto delle norme di sicurezza.



