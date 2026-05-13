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Cronaca

» Incidenti
13/05/2026 21:24:00

Marsala, scontro fra tre auto al (solito incrocio) di via delle Sirene

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/1778700949-0-marsala-scontro-fra-tre-auto-al-solito-incrocio-di-via-delle-ninfee.jpg

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Marsala, si è verificato l’ennesimo incidente nel consueto incrocio tra via delle Sirene e via Mergellina, (l'ultimo si era verificato domenica 3 maggio, con il ribaltamento di una microcar).

 

A scontrarsi sono state una Smart Fortwo, una Mini e una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da una mancata precedenza, dinamica che purtroppo si ripete spesso in quel tratto particolarmente trafficato.

 

Fortunatamente, nonostante il forte spavento,  le persone coinvolte non avrebbero riportato conseguenze fisiche.









Native | 11/05/2026
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Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

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È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

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