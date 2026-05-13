Marsala, scontro fra tre auto al (solito incrocio) di via delle Ninfee

13/05/2026 21:24:00

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Marsala, si è verificato l’ennesimo incidente nel consueto incrocio tra via delle Ninfee e via Mergellina, (l'ultimo si era verificato domenica 3 maggio, con il ribaltamento di una microcar).

A scontrarsi sono state una Smart Fortwo, una Mini e una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da una mancata precedenza, dinamica che purtroppo si ripete spesso in quel tratto particolarmente trafficato.

Fortunatamente, nonostante il forte spavento, le persone coinvolte non avrebbero riportato conseguenze fisiche.



