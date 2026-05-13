Marsala piange Luciano Crapisi: morto in un tragico incidente stradale a Paceco

13/05/2026 08:40:00

Un altro lutto colpisce Marsala. È morto nella notte Luciano Crapisi, figlio della nota odontoiatra marsalese Antonella Pantaleo. Il giovane avrebbe perso la vita a causa di un tragico incidente stradale.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti amici, conoscenti e quanti lo ricordano per il suo carattere solare, gioviale e affettuoso. Sui social, in queste ore, si moltiplicano i messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia.

Secondo quanto raccolto da Tp24, Luciano Crapisi, dipendente dell'Asp di Trapani, è morto per un incidente accaduto alle tre di notte, in moto, da solo, all'altezza di Paceco.

Straziante il messaggio pubblicato dalla madre Antonella Pantaleo: “Questa notte il tuo meraviglioso sorriso e la tua voglia di vivere si sono spenti... Maledettissima moto”.

Alla madre Antonella, alla sorella Marianna e agli zii Piero e Vitalba, le più sincere condoglianze della redazione di Tp24.



