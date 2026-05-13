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Cronaca

» Incidenti
13/05/2026 14:21:00

Luciano Crapisi, il dolore di colleghi e istituzioni. Nuovi particolari sull’incidente mortale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/1778675035-0-luciano-crapisi-il-dolore-di-colleghi-e-istituzioni-nuovi-particolari-sull-incidente-mortale.jpg

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la morte di Luciano Crapisi, il tecnico di radiologia marsalese morto nella notte in un tragico incidente stradale sulla SS115.

 

Intanto emergono anche nuovi particolari sulla dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, Crapisi viaggiava in sella alla sua Ducati in direzione Marsala quando, in un tratto interessato da lavori stradali, avrebbe impattato violentemente contro un blocco di cemento che delimitava il cantiere. Dopo lo schianto la moto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i sanitari del 118, ma per il quarantenne non c’è stato nulla da fare.

 

Luciano Crapisi lavorava all’Asp di Trapani dal 2023 come tecnico di radiologia nel reparto di Radiodiagnostica dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Solo pochi giorni fa, il primo maggio, era arrivata la stabilizzazione a tempo indeterminato.

 

In una nota, la direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, insieme a tutto il personale e ai colleghi del reparto, ha espresso il proprio dolore per la perdita del professionista marsalese: “Un ottimo professionista - ricordano i colleghi - ma soprattutto una persona con uno splendido e disarmante sorriso: ci mancherà”.

 

Profondo cordoglio anche dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo: “Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Luciano Crapisi, giovane marsalese di appena quarant’anni, stimato professionista che svolgeva con dedizione la professione di tecnico radiologo presso l’Ospedale di Trapani”.

 

Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero alla famiglia: “In questo momento di grande dolore, giunga la mia più sincera vicinanza e un affettuoso abbraccio alla mamma, Antonella Pantaleo, colpita da questo grave lutto”.









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