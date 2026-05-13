A  Zakradio migranti in diretta per parlare delle loro mamme

13/05/2026 21:40:00

In occasione della Festa della mamma, la trasmissione “Zak on Air” di Zakradio ha ospitato sei giovani migranti dei progetti SAI Marsala e FAMI Welcome 24 gestiti dalla Cooperativa Sociale Badia Grande. Per la prima volta, gli auguri alle mamme sono stati pronunciati in sei lingue diverse, trasformando la puntata in un momento di forte valore umano e simbolico.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati Melvin e Kazi, ospiti del progetto FAMI Welcome 24, insieme a Hamdy e Youssef del centro di accoglienza di Vita, oltre ad Arissou e Frank della struttura di Salemi. I ragazzi non hanno partecipato soltanto come ospiti: hanno infatti sperimentato direttamente il lavoro radiofonico, alternandosi alla conduzione e alla regia della trasmissione.

L’esperienza nasce all’interno del laboratorio “Voci che uniscono”, promosso da Cooperativa Sociale Badia Grande in collaborazione con Zakradio, con l’obiettivo di favorire inclusione, crescita personale e nuove competenze attraverso la comunicazione. Prima della diretta, i partecipanti hanno seguito un percorso formativo dedicato ai principali aspetti tecnici e organizzativi della radio.

A seguire il gruppo durante il percorso sono stati Valentina Villabuona, Anna Maria Ruggirello e il mediatore culturale Kiron Singha. La puntata è stata condotta da Filippo Messina con la regia di Francesco Inzolia.

La trasmissione ha rappresentato un esempio concreto di integrazione e partecipazione, mostrando come la radio possa diventare uno spazio aperto al dialogo tra culture diverse e uno strumento capace di creare connessioni autentiche attraverso le storie e le emozioni delle persone.



