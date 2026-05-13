"Sicilia che piace". Ecco le associazioni che hanno vinto il bando

13/05/2026 15:41:00

La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria provvisoria del bando “Sicilia che piace 2026” dedicato alle associazioni ETS. Si tratta della seconda tranche del programma di contributi promosso dall’assessorato alle Attività produttive per finanziare iniziative di promozione del sistema produttivo regionale. Nei giorni scorsi era già uscita la graduatoria riservata agli enti locali.

Con il DDG n.1504 del 12 maggio 2026, firmato dal dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive Dario Cartabellotta, viene approvata la graduatoria provvisoria dei progetti presentati da associazioni ed enti del terzo settore.

La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso è pari a 600 mila euro. Alla fine della valutazione risultano finanziabili 43 progetti, per un importo complessivo di 595.882,16 euro. Il resto delle domande è stato dichiarato “ammissibile”, ma senza copertura finanziaria al momento.

In cima alla graduatoria ci sono diversi soggetti con il punteggio massimo di 70 punti: tra questi Confartigianato Imprese Sicilia, Teatro Nuovo, Le Vie dei Tesori, Sicindustria, Stand Florio ETS e l’associazione Popup Market.

Tra i progetti finanziabili figurano anche importanti sigle del mondo produttivo e cooperativo siciliano, come Confcooperative Sicilia, Legacoop Sicilia, CNA Sicilia e Confcommercio Sicilia.

Per la provincia di Trapani spiccano alcuni nomi noti nel settore culturale e turistico, tra cui i Nerd Attak di Trapani e Pro Loco Marsala Capo Boeo APS, inserita però tra gli “ammissibili” e quindi attualmente fuori dal finanziamento.

Restano escluse dal finanziamento, almeno in questa fase, decine di associazioni che pure hanno ottenuto l’idoneità. Tra queste anche Pro Loco Isole Egadi, Slow Food Trapani APS e FAI Sicilia.

Nel decreto la Regione precisa che i soggetti proponenti potranno presentare osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione, tramite PEC al Dipartimento Attività Produttive. Solo dopo verrà approvata la graduatoria definitiva con il relativo impegno delle somme.

In totale, le richieste presentate dalle associazioni superano i 2,1 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di appena 600 mila euro.

Sicilia che Piace, la graduatoria 2026 per le associazioni by Redazione Tp24



