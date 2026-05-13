Mazara: aperte le domande per Micro Nido, Spazio Gioco e Sezioni Primavera 2026/27

13/05/2026 02:00:00

Il Comune di Mazara del Vallo ha pubblicato l’avviso per l’ammissione ai servizi per l’infanzia relativi all’anno scolastico 2026/2027. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 12 giugno.

I servizi attivati riguardano Micro Nido, Spazio Gioco e Sezioni Primavera destinati ai bambini da 0 a 36 mesi, sia nelle strutture comunali sia in quelle private convenzionate.

Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune e anche quelle non residenti ma domiciliate temporaneamente per motivi di lavoro, purché in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, comprese le vaccinazioni obbligatorie.

Le strutture disponibili

Tra le strutture comunali indicate figurano: Micro Nido Santa Gemma; Micro Nido Poggioreale; Spazio Gioco Poggioreale; Prevista inoltre la disponibilità di diverse strutture private convenzionate.

Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di ammissione devono essere indirizzate al 5° Settore del Comune di Mazara del Vallo entro il 12 giugno 2026 utilizzando la modulistica allegata all’avviso.

Le domande potranno essere: inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it; consegnate al protocollo generale; spedite tramite raccomandata.

Le istanze presentate oltre il termine entreranno in un elenco fuori termine e saranno valutate soltanto in caso di disponibilità di posti.

Documentazione richiesta

Alla domanda dovranno essere allegati: attestazione ISEE; dichiarazione sostitutiva di residenza o domicilio; composizione del nucleo familiare; documentazione sulla situazione lavorativa dei genitori; eventuale certificazione di disabilità; documentazione relativa alle vaccinazioni.

Criteri di ammissione

Avranno priorità: i bambini già frequentanti nell’anno precedente; i minori con certificazione di disabilità; i nuclei familiari con gravi difficoltà socio-economiche segnalate dai servizi sociali. Per gli altri richiedenti, la graduatoria sarà elaborata considerando soprattutto: situazione lavorativa dei genitori; numero dei figli a carico; eventuali gravi malattie o invalidità nel nucleo familiare; presenza in graduatoria nell’anno precedente. In caso di parità, avranno precedenza il valore ISEE più basso e la minore età del bambino.

Graduatorie e tariffe

Il Comune predisporrà una graduatoria per ciascuna struttura, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni.

Chi rinuncia al posto dovrà comunicarlo entro 10 giorni. In presenza di posti disponibili durante l’anno si procederà allo scorrimento delle graduatorie.

La compartecipazione economica sarà calcolata in base all’ISEE: gratuità fino a 6 mila euro e quote progressive per le fasce successive fino al 50% per ISEE superiori a 18 mila euro.

In assenza di attestazione ISEE verrà applicata la tariffa massima prevista. Per più figli iscritti ai servizi, uno pagherà la quota intera mentre per l’altro sarà prevista una riduzione del 50%.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso e la documentazione allegata oppure contattare i numeri 0923671653 e 0923671644.

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Approvato il PIAO 2026-2028: nuovo organigramma e programmazione

La Giunta Municipale di Mazara del Vallo ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, il documento strategico che definisce organizzazione, programmazione e governance dell’Ente. Il Piano, pubblicato all’Albo Pretorio online, recepisce anche le modifiche parziali introdotte con la deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 29 aprile 2026 relative al Piano triennale dei fabbisogni del personale, includendo il nuovo organigramma comunale.

Previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il PIAO rappresenta il documento unico di programmazione delle pubbliche amministrazioni e, dal 30 giugno 2022, accorpa diversi strumenti che in precedenza venivano predisposti separatamente ogni anno.

Tra gli ambiti compresi nel Piano figurano: performance e obiettivi dell’Ente; fabbisogno del personale; parità di genere; organizzazione del lavoro agile;

prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa. Con l’approvazione del PIAO, l’amministrazione comunale definisce quindi le linee organizzative e gestionali per il triennio 2026-2028.



