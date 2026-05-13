Caro traghetti: i sindaci delle isole siciliane pronti alla mobilitazione

13/05/2026 09:29:00

I sindaci delle piccole isole siciliane annunciano iniziative di protesta contro l’aumento delle tariffe dei collegamenti marittimi e per chiedere maggiori garanzie sulla continuità territoriale. La prima manifestazione si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 11 davanti all’Assemblea Regionale Siciliana.

A renderlo noto è il sindaco di Favignana – Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, attraverso una nota congiunta firmata dagli amministratori delle isole minori della Sicilia.

“Stanchi di fungere da capro espiatorio”

Nel documento i sindaci spiegano le ragioni della protesta, accusando Stato e Regione di non avere ancora trovato soluzioni concrete alle criticità che riguardano i collegamenti marittimi.

«I Sindaci delle Isole di Sicilia, stanchi di fungere da “Capro Espiatorio” per conto dello Stato e della Regione, decidono di intraprendere iniziative di lotta contro l’aumento delle tariffe e per garantire la mobilità territoriale alle popolazioni delle “Piccole Isole di Sicilia”», si legge nella nota.

Gli amministratori sottolineano come l’eventuale aumento delle tariffe rischi di colpire duramente le economie locali proprio all’avvio della stagione turistica.

I

l timore di “danni economici incalcolabili”

Secondo i sindaci, l’incremento dei prezzi dei biglietti potrebbe compromettere la ripresa economica delle comunità isolane.

«Se tale aumento, in atto sospeso per via dell’interessamento del Presidente della Regione, venisse applicato si verrebbe a creare un sistema tariffario insostenibile», scrivono i primi cittadini, denunciando il rischio di collegamenti lasciati «completamente in balia alle logiche di mercato».

Nella nota si parla apertamente di «danni economici incalcolabili», soprattutto per il settore turistico, che rappresenta una delle principali risorse delle isole minori siciliane.

Le criticità denunciate dai sindaci

Tra i problemi evidenziati figurano anche i precedenti aumenti tariffari, le agevolazioni considerate insufficienti e le condizioni dei mezzi navali.

I sindaci lamentano inoltre «l’assenza di agevolazioni per i nativi» e, per quanto riguarda le Eolie, «l’assenza di assicurazioni del mantenimento della linea per Napoli».

Gli amministratori tornano quindi ad attaccare le istituzioni regionali e nazionali: «La Regione e lo Stato sono deputati a garantire la continuità territoriale e non possono, né devono, utilizzare la loro distanza dalle comunità locali per ritenersi al riparo di critiche e proteste».

La mobilitazione all’Ars

La prima iniziativa pubblica è stata fissata per mercoledì 20 maggio alle ore 11 nella sede dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’obiettivo, spiegano i sindaci, è quello di «chiedere ad alta voce un impegno della Regione nei confronti di questo annoso problema al fine di garantire la continuità territoriale degli isolani». Nel documento viene inoltre richiamato l’articolo 119 della Costituzione: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità».

Qui la nota firmata dai sindaci delle Isole Siciliane:

I Sindaci delle Isole di Sicilia, stanchi di fungere da "Capro Espiatorio" per conto dello Stato e della Regione, decidono di intraprendere iniziative di lotta contro l'aumento delle tariffe e per garantire la mobilità territoriale alle popolazioni delle "Piccole Isole di Sicilia"

Mercoledì 20 maggio, alle ore 11,00, la prima iniziativa presso l'Assemblea Regionale Siciliana per sollecitare l'interesse del mondo politico nei confronti delle popolazioni delle Isole Siciliane al fine dell'ottenimento di maggiori garanzie anche per la successiva fase del passaggio dei collegamenti essenziali alla Regione.

In relazione all'annunciato sconsiderato aumento del costo dei biglietti riguardanti i collegamenti a mezzo navi i Sindaci esprimono, ancora una volta, la propria contrarietà e grande disappunto per una scelta che, se confermata, arrecherà danni economici incalcolabili, soprattutto all'avvio della stagione turistica, i cui timidi segnali di ripresa per l'anno in corso fanno ben sperare per l'economia locale.

Se tale aumento, in atto sospeso per via dell'interessamento del Presidente della Regione, venisse applicato si verrebbe a creare un sistema tariffario insostenibile incidendo sull'impianto dei collegamenti marittimi lasciandolo completamente in balia alle logiche di mercato in contrasto con l'interesse primario di garantire prioritariamente la continuità territoriale con le Isole, diventando, invece, causa di maggiori danni economici e ingiustizie alle Comunità.

Tale grave problematica è stata rappresentata alle competenti Istituzioni Statali e Regionali da parte dei Sindaci interessati, ma ancora oggi non hanno trovato soluzione, lasciando liberi i vettori di recuperare i maggiori costi sostenuti mediante un aumento tariffario e/o attraverso rimodulazione, al ribasso, degli assetti previsti dalla convenzione.

I Sindaci delle isole siciliane sono stanchi di fungere da "Capri Espiatori" di colpe che non hanno! La Regione e lo Stato sono deputati a garantire la continuità territoriale e non possono, né devono, utilizzare la loro distanza dalle comunità locali per ritenersi al riparo di critiche e proteste perché tocca a loro dare risposte ai cittadini.

Ancora una volta le Comunità isolane dovranno pagare un alto costo per decisioni e conseguenze di cui non hanno colpe, nonostante il Parlamento Italiano abbia deciso di riconoscere di recente la peculiarità e specificità dei nostri territori, attraverso la modifica della Costituzione.

Così come sono insoddisfatti dal permanere di tante criticità riguardanti i precedenti aumenti tariffari, le agevolazioni tariffarie non eque e non corrispondenti alle reali necessità, le problematiche riguardanti lo stato della maggior parte dei mezzi, l'assenza di agevolazioni per i nativi e, per ciò che concerne specificatamente il Settore Eolie, l'assenza di assicurazioni del mantenimento della linea per Napoli.

Per tali ragioni e per tranquillizzare la popolazione, spesso sottoposta a forte stato di agitazione e in condizione di sfiducia nei confronti delle Istituzioni, i Sindaci hanno deciso di intraprendere delle iniziative a cominciare dal recarsi nella sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, mercoledì 20 maggio alle ore 11,00, per chiedere ad alta voce un impegno della Regione nei confronti di questo annoso problema al fine di garantire la continuità territoriale degli isolani e attuare l'art.119 della Costituzione "La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità" anche per la successiva fase del passaggio dei collegamenti essenziali alla Regione.

Isole di Sicilia 12 maggio 2026

F.to

Domenico Arabia, Sindaco di Santa Marina Salina

Fabrizio D'Ancona, Sindaco di Pantelleria

Giuseppe Pagoto, Sindaco di Favignana - Isole Egadi

Riccardo Gullo, Sindaco di Lipari

Filippo Mannino, Sindaco di Lampedusa e Linosa

Salvatore Militello, Sindaco di Ustica

Ireneo Giardinello, Sindaco di Leni

Silvia Muscolino, Commissario di Malfa







