Trapani Comix 2026, tre mostre di fumetto d’autore nel centro storico

13/05/2026 15:57:00

Il Trapani Comix & Games 2026 porta il fumetto d’autore nel centro storico della città con tre mostre collaterali dedicate a Manuele Fior, Monster Allergy e Giacomo Bevilacqua. Le esposizioni accompagnano la settima edizione della fiera del fumetto, dei videogiochi, del cosplay e dei giochi da tavolo, in programma a Villa Margherita dal 22 al 24 maggio 2026.

Le mostre sono promosse da Nerd Attack ETS in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani. Un programma che arricchisce l’evento principale e trasforma il centro storico in un piccolo percorso culturale tra musei, chiostri e palazzi storici. Per chi arriva in città in quei giorni, il Trapani Comix diventa anche un’occasione per visitare Trapani e organizzare un soggiorno, consultando per esempio le strutture disponibili tra i B&B a Trapani.

La prima mostra è “Prima che cambi tutto: desideri, luoghi e distanze nei fumetti di Manuele Fior”, allestita al Museo San Rocco e curata da Ludwig G. Maglione. L’esposizione raccoglie circa ottanta tavole originali tratte da alcune delle opere più importanti dell’autore, tra cui Cinquemila chilometri al secondo, Hypericon, Celestia, L’Intervista e I giorni della Merla. Il percorso racconta la giovinezza come un territorio in movimento, fatto di desideri, distanze, emozioni e prese di coscienza. La mostra sarà visitabile fino al 25 giugno 2026.

La seconda esposizione, “Il Fenomeno Monster Allergy”, è ospitata al Chiostro di San Domenico fino al 24 maggio. Curata da Alino, propone tavole, copertine, sketch, studi, materiali inediti ed edizioni estere legate a una delle serie italiane per ragazzi più amate degli ultimi vent’anni. Monster Allergy nasce nel 2003 dalla creatività di Katja Centomo, Francesco Artibani, Alessandro Barbucci e Barbara Canepa, ed è diventata anche una serie animata firmata Rainbow, disponibile su RaiPlay.

La terza mostra è “A Panda Piace… raccontarsi”, dedicata a Giacomo Bevilacqua e ospitata a Palazzo Cavarretta fino al 24 maggio. L’esposizione raccoglie tavole e illustrazioni dell’autore, noto per il personaggio di Panda e per la capacità di raccontare il quotidiano con un linguaggio ironico, diretto e immediatamente riconoscibile.

Tutte e tre le mostre sono a ingresso libero. Le esposizioni dedicate a Monster Allergy e ad A Panda Piace… raccontarsi saranno visitabili fino al 24 maggio, mentre quella su Manuele Fior resterà aperta fino al 25 giugno.

Il Trapani Comix & Games si conferma così non solo come appuntamento per gli appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop, ma anche come evento turistico e culturale capace di portare visitatori nel cuore della città. Per chi sceglie di prolungare il soggiorno in provincia, anche località come San Vito Lo Capo restano tra le mete più richieste, con molte soluzioni disponibili tra i B&B a San Vito Lo Capo.



