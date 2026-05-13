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Cultura
13/05/2026 11:49:00

Rapporto Svimez 2025: M5S e PD di Alcamo aprono il confronto sul Mezzogiorno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/rapporto-svimez-2025-m5s-e-pd-di-alcamo-aprono-il-confronto-sul-mezzogiorno-450.jpg

Domenica 17 maggio alle 17:00 al Centro Congressi Marconi. Organizzato da M5S e PD di Alcamo, l'incontro parte dai dati del rapporto Svimez 2025 per ragionare su divari territoriali e impatto sulle nuove generazioni.

I numeri del rapporto Svimez 2025 arrivano ad Alcamo. Domenica 17 maggio, alle ore 17:00, il Centro Congressi Marconi ospita il convegno "Divergenze Nord-Sud. L'economia, la società del Mezzogiorno e l'impatto generazionale", organizzato dalle compagini cittadine del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.

Di cosa si parla

Al centro del confronto ci sono i dati dell'ultimo rapporto Svimez — l'associazione che dal 1946 studia l'economia del Mezzogiorno — con un'analisi dei divari territoriali tra Nord e Sud e delle ricadute sulle giovani generazioni. L'obiettivo dichiarato è portare la discussione dal piano nazionale a quello locale: cosa significano quei numeri per Alcamo e per il territorio.

Chi interviene

A presentare i dati sarà Carmelo Petraglia, consigliere scientifico della Svimez. Il tavolo dei relatori comprende il senatore Stefano Patuanelli, vicepresidente del M5S e membro della Commissione Bilancio del Senato, e l'europarlamentare Giuseppe Lupo, vicepresidente della Commissione Bilanci del Parlamento europeo. Interverranno anche il sindaco di Alcamo Domenico Surdi e il deputato regionale Dario Safina, componente delle Commissioni Attività Produttive e Statuto all'Ars. A seguire, dibattito aperto con rappresentanti del tessuto economico e sociale della città.

Informazioni

Domenica 17 maggio, ore 17:00, Centro Congressi Marconi, Alcamo. Il rapporto Svimez 2025 è consultabile su svimez.it.









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