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Cultura
13/05/2026 11:32:00

Marsala, al Sollima il gran finale della stagione Beethoven: arie napoletane e classici senza tempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-05-2026/marsala-al-sollima-il-gran-finale-della-stagione-beethoven-arie-napoletane-e-classici-senza-tempo-450.jpg

Domenica 17 maggio alle 18:00 al Teatro Sollima di Marsala, il tenore Francesco La Spada e la soprano Laura Lo Re chiudono la prima parte della XXVI Stagione Concertistica con un programma che va da "Core 'ngrato" a "My way".

Si chiude domenica la prima parte della XXVI Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven. L'ultimo appuntamento porta sul palco del Teatro Sollima due voci e un'orchestra da camera diretta dal maestro Miraglia, con un repertorio che attraversa generi e epoche: dalle arie napoletane — Core 'ngrato, Torna a Surriento, O surdato 'nnammurato — a brani come Con te partirò, Nel blu dipinto di blu, What a wonderful world e My way.

Il tenore Francesco La Spada

Francesco La Spada ha un curriculum costruito sui palcoscenici internazionali. Vincitore del Concours International de Chant de Marmande (Francia) e del concorso internazionale per cantanti lirici "Mario Del Monaco" di Marsala, ha debuttato al Teatro Nazionale di Roma come Nemorino nell'Elisir d'amore di Donizetti. Da lì, i ruoli principali del repertorio lirico italiano: Edgardo nella Lucia di Lammermoor, Rodolfo nella Bohème, Alfredo nella Traviata, il Duca di Mantova nel Rigoletto, Cavaradossi nella Tosca, Turiddu nella Cavalleria rusticana, Don José nella Carmen.

Si è esibito in Corea, Cina, Giappone, Stati Uniti, Canada, oltre che nei principali teatri italiani. È fondatore e direttore artistico della Compagnia Lirica Siciliana e dell'Italy in Voice Opera Festival, e presidente dell'Accademia Euterpe.

La soprano Laura Lo Re

Laura Lo Re ha iniziato giovanissima lo studio del canto e del pianoforte, collaborando con numerose orchestre in tournée in tutta Italia. Ha partecipato a festival come Castrocaro, Sanremo Famosi e Una voce per Sanremo. Da diversi anni è la voce stabile di "Un'Orchestra per il Cinema", formazione con cui ha ottenuto consensi di pubblico e critica. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo disco per l'etichetta Splasc(H). Dotata di un'ampia estensione vocale, predilige un approccio interpretativo che spazia tra pop e jazz, conferendo a ogni esecuzione un tratto personale.

Informazioni pratiche

L'appuntamento è per domenica 17 maggio alle ore 18:00 al Teatro Sollima di Marsala.

La Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven è patrocinata dal Ministero della Cultura (dipartimento spettacolo dal vivo), dall'Assessorato Regionale Sport, Turismo e Spettacolo e dal Comune di Marsala.









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